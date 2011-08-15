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Yaşam

Christoph Daum'a kanser şoku

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Christoph Dum'a cilt kanseri teşhisi konuldu.

15 Ağustos 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Christoph Daum'a cilt kanseri teşhisi konuldu.




Sky'a konuşan 57 yaşındaki Daum, "Kötü huylu oluşumlar oldu, ancak bunlar birkaç ameliyat ile alındı" dedi. Eintrach Frankfurt'daki görevinin ardından spor yaşamına uzun süre nasıl devam edeceği sorusu ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Alman teknik adam, "Birden bire cilt kanseri olduğunuzu öğrenince dünyanız yıkılıyor. Testlerden çıkacak sonucu bilmediğim her şeyi erteledim" diyerek korkunç hastalığa karşı hissettiği korkuyu atlattı.


Daum, herkese belli aralıklarla doktora kontrole gitmesi yönünde de çağrıda bulundu. Erken teşhis konulursa, olacak kötü durumların önüne geçilebileceğine vurgu yapan Alman çalıştırıcı, kendi hastalığının erken teşhis edildiğine dikkat çekti.


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