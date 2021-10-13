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Spor

Christoph Daum: Stefan Kuntz'u ağlatan, Türkiye'ye olan derin bağlılığı

Daum, daha önce yaptığı açıklamada Kuntz'un milli takımın başına geçmesi için "Tam bir intihar görevi" demişti

13 Ekim 2021 08:55

Ünlü Alman teknik direktör Christoph Daum, A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un son dakikada gelen Letonya galibiyeti sonrası göz yaşlarını tutamamasıyla ilgili olarak "Kuntz'un Türkiye'ye olan derin bağlılığı, duygusal tepkiler vermesine neden oldu" dedi.

Akşam gazetesine konuşan Daum, "Kuntz'un Türkiye'ye olan derin bağlılığı, duygusal tepkiler vermesine neden oldu. Stefan otantik bir karakter ve Türk zihniyetini dürüstçe anlıyor ve yaşıyor. Takımının potansiyeline inanıyor" ifadelerini kullandı.

"Tam bir intihar görevi"

Alman basınında Bild'e açıklamalarda bulunan Daum, Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştuğunu belirterek, Kuntz'a bu yeni görevinin tam bir intihar görevi olduğunu ilettiğini dile getirmişti.

Daum, "Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştum. Bunun tam bir intihar görevi olduğunu söyledim" diye konuşmuştu.

 

 

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