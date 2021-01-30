Christoph Daum: Özil, köpek balığı havuzuna atladı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, Mesut Özil'in sarı lacivertli kulübe transfer olarak "köpek balığı havuzuna atladığını" söyledi.

Sözcü'nün aktardığına göre Alman SID Haber Ajansı’na konuşan Daum, "Bugüne kadar oynadığı hiçbir takımda görmediği baskıyı yiyecek. Mesut eğer iyi performans göstermezse, Almanya Milli Takımı’ndaki en kötü dönemlerinde bile görmediği bir bel altı saldırılara maruz kalacak. Bütün bunlarla baş etmesi gerekecek” ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, rakip takımların da Mesut'a çok sıkı markaj uygulayacağı değerlendirmesinde bulundu.