Christine Assange: Oğlumu rahat bırakın!

T24- ABD Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik gizli yazışmalarını yayımlayarak dünya gündemine oturan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın annesi, "oğlunun rahat bırakılmasını" istedi.





"Tecavüz ve cinsel taciz" soruşturması çerçevesinde İsveç tarafından aranan, Uluslararası Polis Teşkilatı İnterpol'ün hakkında uluslararası tutuklama emri (kırmızı bülten) çıkardığı Assange'ın annesi Christine Assange, Avustralya'nın ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, "O benim oğlum, peşine düşülmemesini ve tutuklanmamasını istiyorum" dedi.

Christine Assange, tutuklama emrini kastederek "her anne gibi bu durumdan üzüntü duyduğunu" belirtti.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan Christine Assange, medyadan kaçmak için Melbourne'a taşındığı iddialarını da yalanlayarak, "Ben ve Julian ile ilgili yazılan çoğu şey doğru değil" dedi.

ABC'ye göre, Christine Assange Queensland'in Noosa bölgesinde bir kukla tiyatrosunu işletiyor.

İsveç'te, 18 Kasımda Julian Assange hakkında, tecavüz suçundan tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Stockholm savcısı, geçen ağustos ayında İsveç'i ziyaret eden Assange hakkında, iki kadının tecavüz suçlaması ile savcılığa başvurmaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Savcı, Assange hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını, sanığın ifadesini almak için arandığını açıklamıştı.