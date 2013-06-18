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Christiane Amanpour: Yazıklar olsun Takvim!

Hayali söyleşiyi yapan Mevlüt Yüksel, cevap olarak Amanpur'a 'Merhaba Christiane, Ben hayali röpartajı yapan muhabirim. Bunun gerçekten doğru olduğunu düşündün mü? Bu sadece alaycılık' dedi

18 Haziran 2013 22:30

CNN International her gece yayınlanan ropörtaj programı Amanpour'un sunucusu Christiane Amanpour, bugün Takvim gazetesinde manşetten yayımlanan hayali söyleşiye Twitter'dan tepki gösterdi.

Christine Amanpour twitter'da "Benimle yapılmış SAHTE röportaj yayınladığın için yazıklar olsun @Takvim" mesajını paylaştı.

Bu tweete Takvim gazetesinden anında yanıt geldi. Hayali söyleşiyi yapan Mevlüt Yüksel, "Merhaba Christiane, Ben hayali röpartajı yapan muhabirim. Bunun gerçekten doğru olduğunu düşündün mü? Bu sadece alaycılık. Benimle temas kurmak istersen...  Amanpour hanım Takvim'e,dolayısı ile bana yanıt vermiş.Bizde kendisine yanıtı verdik.Umarım anlamıştır" mesajı attı.

Amanpour, kendisiyle temas kuran İMC TV muhabirine de, özetle "CNN Int. açıklama yapacak, daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.
 
 

 

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