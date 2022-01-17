Christian Eriksen Premier Lig'e dönmeye hazırlanıyor

Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı maçta kalp krizi geçiren Christian Eriksen futbola dönüyor.

Ülkesi Danimarka'nın güçlü kulübü Kopenhag, Eriksen'e sözleşme teklif etti ancak oyuncu geri çevirdi. 29 yaşındaki futbolcu bir süredir altyapısında yetiştiği Odense ile antrenmanlara çıkıyordu. Ancak oyuncu Odense'nin sözleşme teklifini de kabul etmedi.

The Athletic'in haberine göre Brentford, 29 yaşındaki futbolcuya 6 aylık sözleşme teklifi yaptı.

"5 dakika ölüydüm"

29 yaşındaki oyuncu, uzun zaman sonra sessizlilğini bozdu ve Danimarka televizyonuna konuştu. "Amacım Katar'daki Dünya Kupası'nda oynamak" diyen Eriksen, "Bu futbol oynama sevgisiyle ilgili bir şey, doktorlar iyi olduğumu söyledikten sonra kendimi futbol oynamadan görebilir miyim? Bir hedef, bir rüya. Milli Takım'a seçilip seçilemeyeceğim başka bir şey. Geri dönebileceğimden eminim. Eskisine göre farklı hissetmiyorum. Fiziksel olarak en üst şekilde döneceğim. Hedefim buf ve hala yeterince zamanım var" sözleriyle dönüş için ne kadar istekli olduğunu gösterdi.

Talihsiz olay esnasında beş dakika kalbinin durduğunu kaydeden Eriksen, "5 dakika ölüydüm. Ancak şu anda başka bir sorun olacağı konusunda bir endişem yok" ifadelerini kullandı.

Hislerinin kendisine futbol oynamamayı telkin etmediğini vurgulayan Eriksen, "Her şey bir yana, tüm bunların ardından burada olduğum için sanslıyım. Beş dakika öldüğüm için insanların bana çeçik göndermelerini istemiyorum; ancak çok özeldi, insanlar bana karşı çok iyiydi ve iyi dilekleri bana yardım etti" diye konuştu.