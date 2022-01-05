Christian Eriksen: Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum

Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020'de Danimarka-Finlandiya maçı sırasında kalbi duran Christian Eriksen, "Formdayım, sağlığım iyi. Milli takımla Katar'da olmak istiyorum" mesajını verdi.

Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020'de Danimarka-Finlandiya maçının 43'üncü dakikasında kalbi duran Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, bu olayın kariyerini etkilemesine izin vermek istemiyor.

Danimarka televizyonuna konuşan Eriksen, "Sağlığım gayet iyi, formum yerinde" vurgusu yaptı.

Katar'da Kasım ayında düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda oynamayı hedefleyen Eriksen, "Hedefim Katar'daki Dünya Kupasında oynamak. Oynamak istiyorum. Bu bir hedef, bir rüya. Milli Takıma seçilir miyim orası ayrı konu. Ama geri dönebileceğimden eminim. Formum zirvede. O zamana dek futbol oynamaya devam edeceğim ve aynı seviyede olduğumu ispatlayacağım" dedi.

Kalp pili türü cihazlara İtalya'da izin verilmemesi nedeniyle Seri A takımlarından Milan ile sözleşmesi sona eren yetenekli futbolcu, sağlık durumunun futbol oynamasına engel olmadığının altını çizdi.

Eriksen, Haziran ayından bu yana kendisine destek olan sporseverlere teşekkür etti.