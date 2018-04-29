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BBC Türkçe

Christian Dior ve Gucci gibi markalar bundan sonra çok zayıf mankenlerle çalışmayacak

Fransa'nın iki büyük moda şirketi Kering ve LVMH, uzun zamandır sektörde dile getirilen eleştirilere yanıt olarak çok zayıf mankenlerle çalışmayacaklarını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Fransa'nın iki büyük moda şirketi Kering ve LVMH , uzun zamandır sektörde dile getirilen eleştirilere yanıt olarak çok zayıf mankenlerle çalışmayacaklarını açıkladı.

Bünyelerinde Christian Dior, Gucci, Givenchy, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Marc Jacobs ve Stella McCartney gibi markaları barındıran iki şirket, Fransa'da 34 olan beden ölçüsü altındaki mankenlerle çalışmayacaklarını belirtti.

İki şirket yaptıkları açıklamada, bünyelerinde çalışan modellerin sağlıklarını garanti altına almak istediklerini ve sektörün de bu adımı atmasını beklediklerini söyledi.

Aynı zamanda bundan sonra 16 yaşından daha küçük mankenlerle de çalışmayacaklarını duyurdular.

şart koşulmuştu.

Yasaya göre sağlıksız derecede zayıf manken çalıştıran işverenlere altı aya kadar hapis ve 75 bin euroya kadar para cezası öngürlüyor.

Ancak Kering ve LVMH, Fransa'daki yasanın da ilerisinde bir karar aldı.

Özellikle mankenlerin yeme bozuklukları yaşamalarına neden olacak şekilde çalışmaları uzun zamandır eleştiriliyordu.

Ancak sektörün önde gelenleri uzun ve ince kadınlarda kıyafetlerin daha güzel gözüktüğünü iddia ediyordu.

İsrail 2013 yılında çok ince mankenlerle çalışılmasını yasaklamış, İtalya ve İspanya ise bu konuda etik kuralların takip edilmesini talep etmişti.

20 yaşındaki Danimarkalı model Ulrikke Hoyer, LVMH'nin Louis Vuitton markasının önce kendisinden 24 saat boyunca aç kalmasını istediğini, ardından da 'çok kilolu' olduğu için kendisiyle çalışmaktan vazgeçtiklerini açıklamıştı.

Ulrikke Hoyer, daha sonra fotoğraflarını paylaşarak ölçülerini göstermiş, eğer sektöre yeni girmiş bir manken olsaydı kendi sağlığını tehlikeye atabileceğini belirtmişti.

Mart ayında Fransa'nın reklam denetçileri Kering'in Yves Saint Laurent reklamında kadınları küçülten fotoğrafların kullanılmamasını istemişti.

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