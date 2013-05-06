Christian de Duve, ötanazi ile hayatına son verdi

Nobel ödüllü Belçikalı biyokimyacı Christian de Duve, 95 yaşında hayata veda etti. Belçika’nın Louvain-la-Neuve kentindeki UCL Üniversitesi, de Duve’ün yaşamına ötanazi ile son verdiğini açıkladı.

Albert Claude ve George E. Palade ile 1974 yılında, hücrelerdeki organellerin yapısı ve işlevleriyle ilgili çalışmaları dolayısıyla Nobel Tıp Ödülü’ne layık görülen de Duve, geçen ay sağlık durumunun kötüleştiği gerekçesiyle ötanazi kararı almıştı.

De Duve, ölümünden sonra yayımlanmak üzere Le Soir gazetesine verdiği röportajda, artık güçten düştüğünü ve kendi yok oluşunu planlamaya karar verdiğini söylemişti.