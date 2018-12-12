Christian Bale: Trump beni Bruce Wayne sandı, ben de bozmadım

İngiliz aktör Christian Bale, Donald Trump'ın başkan seçilmeden önce, kendisini Batman filmindeki karakteri Bruce Wayne sandığını söyledi.

Bale, eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'i canlandırdığı yeni filmi Vice'ın galasında 2012'de Trump'la nasıl tanıştığını anlattı.

Trump Tower'da "Batman: Kara Şovalye Yükseliyor" filmini çekerken Trump'ın kendisini ofisine davet ettiğini belirteren Bale, "Sanırım beni Bruce Wayne sandı. Çünkü Bruce Wayne olarak giyinmiştim. Bana Wayne'mişim gibi davrandı. Ben de bozmadım, devam ettirdim. Çok eğlenceliydi" dedi.

Bale, "O zaman başkan olmayı düşündüğünü bilmiyordum" diye konuştu.

Cheney rolü için 20 kilo aldı

Bu arada Christopher Bale, bu ay gösterime girecek Vice filminde Cheney rolü için aldığı 20 kiloyu çekimlerinin tamamlanmasından sonra hemen verdiğini anlattı.