Christian Bale ödül konuşmasında 'Şeytan'a teşekkür etti

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Aktör Christian Bale, Vice filminde oynadığı Dick Cheney rolüyle müzikal ya da komedi dalında en iyi erkek oyuncu Altın Küresi'ni kazandı. Bale, ödülü kabul ettikten sonra yaptığı konuşmada "Bana bu rolü nasıl oyanaycağım konusunda ilham verdiği için Şeytan'a teşekkür ederim" dedi.

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Vice filminde Bale'in canlandırdığı Dick Cheney, 2 dönem boyunca ABD Başkanı George W. Bush'un Başkan Yardımcılığını yapmıştı ve bundan önce de Savunma Bakanlığı gibi birçok görevde bulunmuştu. Cheney, dış politika konusundaki görüşleri sebebiyle sık sık eleştiriliyordu.

Bale, 76. Altın Küre Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada ilk önce birçok aktör gibi ailesine, yapımcıya ve diğer aktörlere teşekkür etti. Bale bunun ardından "Şeytan'a teşekkür etmenin" doğru olacağını hissettiğini belirtti ve ekledi, "Bana bu rolü nasıl oyanaycağım konusunda ilham verdiği için Şeytan'a teşekkür ederim".