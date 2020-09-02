Christchurch saldırısında yakınlarını kaybedenler, cezaevi masraflarını saldırganın vatandaşı olduğu Avustralya'nın ödemesini istiyor

Yeni Zelanda'da geçen yıl iki camiye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, ömür boyu hapis cezası alan saldırganın cezaevi masraflarının vatandaşı olduğu Avustralya tarafından ödenmesini istedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Christchurch kentinde iki camide toplam 51 kişinin ölümüne neden olan Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Yeni Zelanda için ilk niteliği taşıyan cezadan sonra Tarrant'ın maksimum güvenlikli bir hapishanede tek kişilik hücrede hayatını geçirmesi bekleniyor.

29 yaşındaki Tarrant için hapishane masraflarının milyonlarca dolar olacağı belirtilirken, saldırıda ölenlerin yakınları, masraflarını Yeni Zelanda'nın ödememesi gerektiğini savundu. Yakınların hapishane masraflarının Tarrant'ın vatandaşı olduğu Avustralya tarafından ödenmesi gerektiğini söylemesinden sonra Başbakan Jacinda Ardern, ailelerle görüşeceğini söyledi.

Ardern, Tarrant için günlük masrafın yaklaşık 4 bin 600 dolar olacağını söyledi.