Chrissy Teigen ve John Legend, bebeklerini kaybettiklerini duyurdu

T24 Dış Haberler

Model Chrissy Teigen ve müzisyen John Legend, üçüncü çocuklarını kaybettiklerini duyurdu.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Teigen, "Bebeğimiz yanımızda olmadan hastaneden eve dönüyoruz. Bu nasıl olabilir?" yazdı.

Instagram'dan hastane yatağında ağlarken ve dua ederken bir fotoğrafını paylaşan Teigen, kanamayı durduramadıklarını ve kan nakline rağmen bebeği kurtaramadıklarını ifade etti.

Kaybettikleri oğullarına Jack adını verdiklerini ifade eden Teigen, "Hayatının ilk dakikalarında çok fazla sorun yaşandığın, sana hayatta kalmak için ihtiyacın olan evi veremediğiniz için özür dilerim. Seni hep seveceğiz" yazdı.

Teigen, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.