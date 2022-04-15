Chris Rock'ın kardeşi Kenny Rock, Will Smith'i boksa davet etti

Komedyen Chris Rock'ın kardeşi Kenny Rock, abisine Oscar töreninde tokat atan ünlü oyuncu Will Smith'i boks maçı yapmaya davet etti.
94. kez düzenlenen Oscar ödül töreninde Will Smith'in komedyen Chris Rock'a attığı tokat tartışılmaya devam ediyor.
Ünlü isimler arasında boks maçı düzenleyen Celebrity Boxing'le anlaşmaya varan Chris Rock'un kardeşi Kenny Rock, Will Smith ile ringe çıkmak istediğini söyledi.
Rock, "Ringe Will Smith'le çıkmalıyım. Onu alt edebilirim. Yumrukların konuşmasına izin vereceğim" dedi.