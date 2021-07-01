Chris Paul yıldızlaştı; Phoneix Suns, 28 yıl sonra finale çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chris Paul'ün 31'i ikinci yarıda olmak üzere 41 sayısıyla devleştiği maçta Phoneix Suns, Los Angeles Clippers'ı 130-103 yendi ve 28 yıl sonra NBA finaline çıktı.

NBA'de Phoenix Suns, LA Clippers'ı 130-103 yenerek seride 4-2 öne geçti ve 28 yıl sonra NBA finaline çıktı.

Batı Konferansı şampiyonu Suns'ta 16. sezonunda Chris Paul ilk finaline giderken müthiş bir maç çıkardı. Paul, 31'i ikinci yarıda olmak üzere karşılaşmayı 41 sayı ile tamamladı ve play off kariyer rekoru kırdı. Paul ayrıca 4 ribaund 8 asist 3 top çalmayla oynadı ve karşılaşmanın yıldızı oldu.

Devin Booker 22 sayı 7 ribaund 4 asistle katkı verirken DeAndre Ayton 16 sayı 17 ribaund ile double double yaptı.

Jae Crowder 19 sayı 5 ribaundla oynarken beş üçlüğü ile müthiş etki yarattı.

Clippers'ta Paul George 21 sayı 9 ribaund 2 asist, Reggie Jackson 13 sayı 8 asist, Marcus Morris 26 sayı 9 ribaund ile mücadele etti.