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Spor

Chris Paul, NBA tarihine geçti

22 Mart 2021 11:47

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Chris Paul'ün 10 bin asiste ulaşarak tarihe geçtiği maçta Los Angeles Lakers'ı 111-94 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iki güçlü ekibinin karşılaştığı mücadelede Suns, sakatlığı bulunan LeBron James'ten yoksun Lakers'ı 17 sayı farkla yendi.

Suns'ta Chris Paul, 11 sayı, 10 ribaunt ve 13 asistle "triple-double"a imza attı. 35 yaşındaki ABD'li basketbolcu, NBA tarihinde 10 bin asist barajını geçen 6. isim oldu. Deandre Ayton ve Devin Booker ise 26'şar sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Üst üste 2. yenilgisini alan Lakers'ta Montrezl Harrell, 23 sayı, 10 ribaunt, Dennis Schröder de 22 sayı, 3 asistle oynadı.

NBA tarihinde 10 bin asist barajını geçen basketbolcular:

1- John Stockton     15.806

2- Jason Kidd           12.091

3- Steve Nash          10.335

4- Mark Jackson     10.334

5- Magic Johnson   10.141

6- Chris Paul            10.004

Furkan Korkmaz'dan 12 sayılık katkı

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın 12 sayı kaydettiği maçta New York Knicks'i uzatmada 101-100 yendi.

Shake Milton 21 sayı, 3 asist, Tobias Harris ise 20 sayı, 4 ribauntla 76ers'ı galibiyete taşıdı.

Knicks'te Julius Randle'ın 24 sayı, 7 ribaunt ve Alec Burks'ün 20 sayı, 4 asisti mağlubiyeti önleyemedi.

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