NBA'de bugün 10 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
22 Mart 2021 10:13
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NBA'de bugün 10 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Dallas Mavericks, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 132-92 mağlup etti. Mavericks'te 37 sayı, yedi ribaund ve dört asistle oynayan Luka Doncic takımın lideriydi. Josh Richardson 21 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle oynarken, Kristaps Poringis 12 sayı, sekiz ribaund, dört asist ve iki blok kaydetti. Trail Blazers'ta en skorer isim, 19 sayı ve 4 asistle oynayan Damian Lillard oldu. CJ McCollum 13 sayı ve iki ribaundla oynarken, Gary Trent Jr 16 sayı, iki ribaund ve iki top çalma kaydetti.
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Phoenix Suns, konuk Los Angeles Lakers'ı Phoenix Suns Arena'da 111-94 yendi. Suns'da Devin Booker 26 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle oynadı. Deandre Ayton 26 sayı ve sekiz ribaundlık bir performans gösterirken, Chris Paul 11 sayı, 10 ribaund ve 13 asistlik bir triple-double (ayrıca üç top çalma) performansı sergiledi. Lakers'ın 23 sayı ve 10 ribaundlık performansıyla en skorer oyuncusu, Montrezl Harrell oldu. Dennis Schröder 22 sayı ve üç asistle oynarken, Kyle Kuzma 13 sayı, 6 ribaund ve 6 asist kaydetti. Talen Horton-Tucker benchten 17 sayı, 6 ribaund ve 3 asistlik bir katkı sağladı.
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Philadelphia 76ers, Madison Square Garden'da ev sahibi New York Knicks'i uzatmalarda 101-100 mağlup etti. Julius Randle'ın galibiyeti getirebilecek basket denemesi başarısız olunca, Sixers ekibi deplasman galibiyetini almayı başardı. Tobias Harris, 20 sayı, dört ribaund, dört asist ve iki top çalma ile Sixers'ın en etkili ismi oldu. Shake Milton 21 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle oynarken, Ben Simmons 16 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle, milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ise 12 sayı ve 1 asistle oynadı. Julius Randle 24 sayı, 7 ribaund, 5 top çalma ve 3 asistle Knicks'i taşıyan isim oldu. Alec Burks 20 sayı, altı ribaund, dört asist ve üç top çalma ile, RJ Barrett ise 19 sayı, sekiz ribaund, dört asist ve bir top çalma kaydetti.
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Brooklyn Nets, Barclays Center'da konuk Washington Wizards'ı 113-106 yendi. Kyrie Irving 28 sayı, yedi ribaund, altı asist ve üç top çalma ile Nets'in en skoreriydi. James Harden 26 sayı, 8 asist, 5 ribaund ve 3 top çalma ile oynarken, DeAndre Jordan 12 sayı ve 5 ribaund kaydetti. Blake Griffin, Brooklyn formasıyla ilk maçına çıktı ve 15 dakikada 2 sayı, 2 ribaund ve 1 blokla karşılaşmayı tamamladı. Russell Westbrook, Wizards'a 29 sayı, 13 ribaund ve 13 asistlik triple-double'ı ile önderlik etti. Rui Hachimura 20 sayı ve 10 ribaundla oynarken, Alex Len 20 sayı, 9 ribaund ve 2 blok kaydetti.
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Chicago Bulls, Little Caesars Arena'da ev sahibi Detroit Pistons'ı 100-86 mağlubiyete uğrattı. Zach LaVine, Bulls'a 18 sayı ve 3 ribaund ile liderlik etti. Lauri Markkanen ise 16 sayı ve 8 ribaund kaydetti. Jerami Grant, Pistons'a 26 sayıyla önderlik etti. Mason Plumlee 12 sayı, 10 ribaund, üç asist, dört top çalma ve iki blokluk bir katkı sağladı.
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Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage Fieldhouse'da konuk Toronto Raptors'ı 116-105 mağlup etti. Cavaliers'da 36 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma ile oynayan Collin Sexton en skorer isimdi. Jarrett Allen 17 sayı ve 15 ribaundla oynarken, Darius Garland 15 sayı, 5 ribaund ve 6 asist kaydetti. Milli oyuncumuz Cedi Osman ise 5 sayı, 6 ribaund ve 6 asistlik bir katkı sağladı. Raptors ekibinde en skorer isim, 23 sayı, yedi asist, iki top çalma ve iki blokla oynayan Fred VanVleet oldu. Kyle Lowry 18 sayı, sekiz ribaund ve dört asistle oynarken, Norman Powell 18 sayı ve iki ribaund kaydetti.
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Boston Celtics, TD Garden'da Orlando Magic'i 112-96 yendi. Jaylen Brown, Celtics'e 34 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle liderlik etti. Jayson Tatum 23 sayı, 4 ribaund ve 4 asist kaydetti. Nikola Vucevic 22 sayı ve 13 ribaundlık double-double ile Magic'e liderlik ederken, James Ennis 18 sayı, beş ribaund ve bir asist kaydetti. Evan Fournier ise 16 sayı, beş ribaund, iki asist ve iki top çalma ile oynadı.
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New Orleans Pelicans, Denver Nuggets'ı Pepsi Center'da 113-108 mağlup etti. Zion Williamson ve Brandon Ingram, Pelicans'a karşı 30'ar sayı ve 6'şar ribaund ile oynadılar. Ingram ayrıca sekiz asist de yaptı. Nickeil Alexander-Walker ise 20 sayı buldu. Nikola Jokic, Nuggets'a 29 sayı, 10 ribaund, 10 asistlik bir triple-double'la liderlik etti. Jamal Murray 23 sayı, yedi asist, üç ribaund ve bir top çalma ile oynarken, Michael Porter Jr. 17 sayı ve 9 ribaundla, Will Barton ise 16 sayı, 6 asist, 3 ribaund ve 2 top çalma ile oynadı.
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Oklahoma City Thunder, Toyota Center'da Houston Rockets'ı 114-112 yendi. Luguentz Dort, 23 sayıyla Thunder'ın en skoreriydi. Isaiah Roby 18 sayı, sekiz ribaund, iki asist ve bir blokla oynarken, Svi Mykhailiuk ve Josh Jackson, 15'er sayı buldular. Christian Wood 27 sayı, 8 ribaund, iki asist ve iki blokla Rockets'ın en skoreriydi. John Wall 24 sayı, yedi asist, iki ribaund ve üç top çalmayla, Victor Oladipo 23 sayı, altı asist, beş ribaund, iki top çalma ve bir blokla oynadı.
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Indiana Pacers, Miami Heat'i American Airlines Arena'da uzatmada 109-106 mağlup etti. Domantas Sabonis, Pacers'a 17 sayı, 11 ribaund ve 3 top çalma ile önderlik etti. Myles Turner 16 sayı, altı ribaund, bir asist ve beş blokla oynarken, Doug McDermott ve Justin Holiday, 15'er sayı buldular. Bam Adebayo, 29 sayı, 10 ribaund, iki asist, üç blok ve iki top çalma ile Heat'in en skorer ismiydi. Jimmy Butler 21 sayı, 15 ribaund ve yedi asistle oynadı, ancak uzatma periyodunda son saniyede skoru eşitleyebilecek üçlük denemesinde başarısız oldu.