Chris Paul 8 bin asisti geçti

NBA'de Miami Heat'i 98-86 yenen Los Angeles Clippers'ın all-star oyun kurucusu Chris Paul, lig tarihinde 8 bin asist barajını geçen 10. oyuncu oldu.

Mücadeleyi 19 sayı, 18 asist ve 6 ribauntla tamamlayan Clippers'ın oyun kurucusu Chris Paul, kariyerindeki asist sayısını 8 bin 12'ye çıkardı.



31 yaşındaki basketbolcu böylece NBA tarihinde 8 bin asist barajını aşan 10. isim olarak kayıtlara geçti.

Paul, 806 karşılaşma sonunda 15 bin sayı ve 8 bin asist barajlarını geçerek, Magic Johnson ve Oscar Robertson'dan sonra bu rakamlara en hızlı ulaşan oyuncu olmayı da başardı.