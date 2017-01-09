Golden State Warriors ikinci yarı açıldı

Golden State Warriors deplasmanda konuk olduğu Sacramento Kings'i 117-106 mağlup etti.

Maça kötü başlayan Warriors, savunmada hiçbir reaksiyon gösteremezken, Kings bu çeyrekte aktif olan taraf oldu ve devreyi de 58-51 önde kapattı.



Soyunma odasından fırtına gibi dönen Stephen Curry ve arkadaşları 3. çeyrekte 39-22’lik skorla maçı koparmayı başardı.

Warriors‘ta Kevin Durant 28 sayı-7 ribaunt-6 asist-4 blok yaparken, Stephen Curry 30 sayı-6 asist-4 ribaunt, Klay Thompson 18 sayı-6 ribaunt, Draymond Green 9 sayı-7 ribaunt-10 asist ve Zaza Pachulia 10 sayı-7 ribaunt yaptı.

Kings‘te ise DeMarcus Cousins 17 sayı-10 ribaunt-5 asist-7 top kaybı yaparken, Rudy Gay 23 sayı-3 asist, Anthony Tolliver 16 sayı-5 ribaunt, Garrett Temple 14 sayı-3 asist, Darren Collison 14 sayı-2 asist ve benchten gelen Ty Lawson 15 sayı ve 3 asistle oynadı.

NBA'de günün sonuçları

Toronto Raptors 122 - Houston Rockets 129

Memphis Grizzlies 88 - Utah Jazz 79

Phoenix Suns 116 - Cleveland Cavaliers 120

Portland Trail Blazers 124 - Detroit Pistons 125

Sacramento Kings 106 - Golden State Warriors 117

LA Lakers 111 - Orlando Magic 95