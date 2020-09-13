ABD'li oyuncu Chris Evans, sosyal medya hesabından yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı

ABD'li aktör Chris Evans, Instagram hikâyesinde yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, paylaşımını hemen kaldırdı ancak ünlü oyuncunun takipçileri ekran görüntüsü aldı.

Marvel Sinematik Evreni'nin Kaptan Amerika'sı, takipçileriyle Heads Up oyununu oynuyordu. Yaklaşık 6 milyon takipçisi olan aktör, hikâyesine yüklediği videonun son kısmını kesmeyi unutunca penisinin fotoğrafını da paylaşmış oldu.

Oyuncu, hatasını fark edip hemen hikâyesini sildi. Hikâyeyi gören yüz binlerce sosyal medya kullanıcısı, bu anın görüntüsünü kaydederek sosyal medyada paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları iseEvans'ın mahremiyetine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.