Chris Cornell intiharı mı ima etti: "Turun bundan sonraki durağı için çok üzgünüm"

Chris Cornell'in Detroit'teki son konserini takip eden deneyimli konser fotoğrafçısı Ken Settle, ünlü ismin ölümünden önceki sahne performansını 'tuhaf' olarak tanımladı.

52 yaşında hayatını kaybeden Cornell'in yapılan ilk tıbbi değerlendirmede, "kendini asarak intihar ettiği" sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

Fotoğrafçı Ken Settle, Cornell'in sahnedeki ruh hali için, "onu hiç böyle neşeli görmemiştim" dedi.

Settle ünlü müzisyenin son konserini, "Cornell özellikle ilk zamanlarda sahnede her zaman biraz somurtkandı. Saçları yüzünü kapatır, çoğu zaman seyirciye dahi bakmazdı. Ama son performansı bunun tam tersiydi" sözleriyle anlattı.

Ken Settle'ın, 3 çocuk babası olan Cornell'in konserinden aklında kalan bir diğer şey ise söylediği şu cümle: "Gerçekten turun bundan sonraki durağı için çok üzgünüm"

People dergisine konuşan fotoğrafçı bu cümle için şunları söylüyor:

"Bu ifadeyi ilk duyduğumda, Cornell'in turun bir sonraki durağıyla Detroit konserini karşılaştırarak, sonraki durağın bu kadar iyi olmayacağını kast ettiğini düşündüm. Ancak ölümünden sonra geriye dönüp bakıldığında sanki bu cümleden, 'bir sonraki konser olmayacak' anlamı çıkıyor."

'Her zamankinden daha samimiydi'

70'li yıllardan bu yana grupların performanslarını fotoğraflayan ve birçok kez Chris Cornell'i sahnede izleyen Ken Settle, ünlü rock müzisyeninin son konserde grup arkadaşları ile her zamankinden daha samimi olduğunu da açıkladı.

"Daha önce onu gitarist Kim Thayil ile aynı karede çekmek her zaman güç olmuştur. Ancak bu konserde şarkı söylerken Thayil'in dibine kadar girdi"

52 yaşındaki sanatçı, eşi Vicky Karayiannis'in bir arkadaşını arayıp Cornell'i kontrol etmesini istemesi sonrası kaldığı otelin banyosunda ölü bulunmuştu.

Detroit'teki adli tıp yetkilileri, ilk değerlendirmede Cornell'in "kendini asarak intihar ettiği" sonucuna vardıklarını açıklamıştı.