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Chris Brown stüdyoda kriz geçirdi

Brown, Twitter hesabından 'Bir anıya dönüşene kadar sizi sevmeyecekler' yazdı

12 Ağustos 2013 12:38

Dünyaca ünlü ABD’li R&B şarkıcısı Chris Brown’un Los Angeles’taki stüdyosunda çalışırken bir kriz geçirdiği açıklandı.

Sevgilisi Rihanna’ya 2009’da uyguladığı şiddetle de akıllarda yer eden Brown’un menajeri Nicole Perna, 24 yaşındaki şarkıcının krizinin sara gibi bir hastalıkla ilgili olmadığını, “yoğun yorgunluk ve aşırı duygusal stres”ten kaynaklandığını belirtti.

Perna, Brown'un rahatsızlığının "mesnetsiz hukuki meseleler üzerinden sürekli devam eden saldırılar ve bitmek tükenmek bilmeyen olumsuzluklar" nedeniyle ortaya çıktığını söyledi.

Doktorların genç şarkıcıyı muayene ettiği ve hastaneye götürülmesine gerek olmadığına karar verdiği bildirildi.

Olayın ardından Brown, Twitter hesabından “Bir anıya dönüşene kadar sizi sevmeyecekler” yazdı.

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