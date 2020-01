Chris Brown, Rihanna'yı nasıl darp ettiğini anlattı: Canavar gibi hissettim!

ABD'li şarkıcı Chris Brown, kendi hayatını konu olan "Welcome to my life" belgesinde, eski sevgilisi Rihanna'yı nasıl darp ettiğini anlattı. Olay sonrası kendini "canavar gibi hissettiğini" söyleyen Brown, "Bu ben değilim. O günden beri bundan nefret ediyorum. Bu olay peşimi hiç bırakmayacak" ifadesini kullandı.

2009 yılında bir arabada gerçekleşen olayın ardından Rihanna'nın saldırıya uğramış görüntüleri ortaya çıkmıştı. Brown beş yıl boyunca gözetim altında tutulmak kaydıyla şartlı tahliye olmuş, kamu hizmeti cezası almıştı.

'Aldattığım ortaya çıkınca benden nefret etti'

Brown'a göre Rihanna ile ilişkileri, daha önce reddettiği halde bir çalışanıyla ilişkisinin olduğunu kabul etmesinin ardından inişli çıkışlı bir hale geldi. Rihanna'nın kendisine bir daha hiç güvenmediğini ve kendisinden nefret ettiğini söyleyen Brown bu yüzden sürekli kavga ettiklerini anlattı.

2009'da yaşanan saldırının ise Rihanna'nın gittikleri bir partide kadını görmesinin ardından yaşandığını belirtti.Daha sonra Rihanna'nın cep telefonunda bir mesaj bulduğunu söyleyen Brown arabada kavga etmeye başladıklarını anlatıyor.

"Ben ona gerçekten vurdum; sıkı bir yumruktu, dudağı patladı"

Brown, o anları, "Beni tekmelemeye çalıştığını hatırlıyorum. Sadece çok üzgündü. Sonra ben ona gerçekten vurdum. Sıkı bir yumruktu, dudağı patladı. Gördüğümde şoke oldum. Neden ona vurdum ki? Sonra benim yüzüme kan tükürdü, bu beni daha da kızdırdı. Gerçekten kavga ettik" diyerek özetliyor.

Brown, Rihanna'nın poliste çekilmiş yüzünün görüntüsünü görünce, "Bu ben değilim. O günden beri bundan nefret ediyorum. Bu olay peşimi hiç bırakmayacak" dediğini anlatıyor.