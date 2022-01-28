Chris Brown, bir kadına uyuşturucu verip tecavüz etmekle suçlanıyor

Bir kadın, şarkıcı Chris Brown’ın kendisine bir yatta uyuşturucu verdiğini ve tecavüz ettiği suçlamasıyla dava açıyor.

Rolling Stone’un aktardığı adama göre, ismi belirtilmeyen dansçı bir kadın, rapçi P.Diddy’nin sahibi olduğu bir yatta, şarkıcı Chris Brown’ın kendisine uyuşturucu verip tecavüz ettiği suçlamasıyla dava açtı. Kadın, 20 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Kadın, Brown’ın yatta kendisine karışık bir içecek verdiğini, içtikten sonra bilincini kaybetmeye başladığını söyledi. Brown’ın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın ertesi gün doğum kontrol hapı almasını istediğini de söyledi.

Brown, suçlamaları Instagram hesabından reddetti.

Chris Brown, 2009 yılında o dönem kız arkadaşı olan Rihanna’ya şiddet uyguladığı için yargılanmıştı.