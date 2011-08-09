CHP'yi karıştıracak Sabahat Akkiraz iddiası

T24

Ali Eyüboğlu’nun Milliyet'in ilavesi Cadde'de yayımlanan bugünkü (9 Ağustos 2011) yazısı şöyle:"Ama o günlerde ne Kılıçdaroğlu açıkladı o isimleri ne de olayın bir numaralı muhatabı Onur Akın...‘2. Antalya Televizyon Ödülleri’nde karşılaştığımızda bayağı sıkıştırmıştım Onur Akın’ı, ama “Yakışmaz bana” deyip Kılıçdaroğlu gibi o da o isimleri açıklamamıştı.Onur Akın’ın isim vermediğini, ama “Hepsi popçu değil, türkücü de var aralarında” demekle yetindiğini yazmıştım 7 Şubat 2011 tarihinde.Onur Akın, CHP’nin seçim şarkılarını okuması için öneri götürdüğü isimleri açıklamaya yanaşmayınca tek bir yol kalıyordu geriye, o da bu konuyu unutmak...En azından kendi adıma öyle yaptım...Ancak birkaç gün önce, o zaman bu olayın bizzat içinde olanlardan biri, hiç beklemediğim bir anda kaçırdı ağzından baklayı...“Onur Akın, bizi es geç”Söyledikleri de kelimesi kelimesine şu:“Onur Akın, o türküyü Sabahat Akkiraz’ın sesine uygun olarak yaptığı için ilk teklifi de ona götürdü. Sabahat Akkiraz’ın kardeşi ve menajeri Hasan Akkiraz’a iletti isteğini. Hasan Akkiraz, teklifi ablasına ilettikten sonra Onur Akın’a şu yanıtı verdi:‘Es geç bizi... Ablam, ‘Bizi karıştırmasın’ dedi.”Piyasa popçularından biri yapsa bunu Onur’un o kadar ağrına gitmezdi, belki de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaşmazdı bile bunu... Çok güvendiği Sabahat Akkiraz, kabul etmeyince CHP’nin seçim şarkısını okumayı, ‘B Planı’ yürürlüğe girdi. Onur, sesi Sabahat Akkiraz’a çok benzediği için Nilüfer Sarıtaş’a okuttu CHP’nin seçim şarkısı ‘Ak Dediler Kara Çıktı’yı... Seçimden önce CHP’nin seçim türküsünü okumaktan kaçınan Sabahat Akkiraz şimdi CHP milletvekili.”Duyduklarımın karşısında şaşırmadım dersem, yalan olur.Ufak çaplı şoku atlatır atlatmaz şunu sordum:Kılıçdaroğlu, bunu bile bile mi Sabahat Akkiraz’ı aday gösterip milletvekili yaptı?Aldığım yanıt şuydu:“Orası bana karanlık, ama Kılıçdaroğlu, ‘Sadece popçular değil, türkücüler de vardı’ dediğine göreSabahat Akkiraz’ın CHP’nin seçim şarkısını okumaya ‘hayır’ dediğinden haberdar olma ihtimali yüksek.”Ünlü siyasetçilerimizden Süleyman Demirel’in kulakları çınlasın...O olsa ne derdi böyle bir durumda?“Dün dündür, bugün bugündür. Siyasette böyle şeyler olur kardeşim!”