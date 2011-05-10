-CHP'YE YİNE DEMİREL'LE YÜKLENDİ AFYONKARAHİSAR (A.A) - 10.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''CHP, milli şefini artık değiştirmiş durumda. 1991'de o emekli siyasetçinin vaatlerini aynen kes, kopyala, yapıştır yapıyor'' dedi. Partisince Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Doğru Yol Partisi (DYP) tarafından 1991 genel seçiminde, ''iki anahtar, askerliği kısaltma, çalışma süresinin 20 yıla indirilmesi, asgari ücretten vergi almama, Erciş ve Tatvan'ın il yapılması'' gibi vaatlerde bulunulduğunu anımsattı. CHP tarafından seçim sürecinde ifade edilen seçim vaatlerinin, DYP'nin 1991 yılındaki vaatlerinin tıpkısı olduğunu söyleyen Erdoğan, ''Bu benzerlik nereden geliyor acaba? Çünkü o zat CHP'ye akılzatlık yapıyor, akıl hocalığı yapıyor. Silivri'dekileri oraya transfer etmeye hazırlık yapıyor. CHP milli şefini artık değiştirmiş durumda. 1991'de o emekli siyasetçinin vaatlerini aynen kes, kopyala, yapıştır yapıyor'' diye konuştu. 1991 yılındaki seçimin ardından DYP ve SHP'nin koalisyon ortağı olduğunu belirten Erdoğan, Afyonkarahisarlılara, 1991'deki seçim sürecinde vaat edilenlerin 500 günde yerine getirilip getirilmediğini sordu. Vatandaşların ''hayır'' cevabının ardından, ''Bunlar hırsla, bol keseden dağıttılar. Ardından enflasyon, faiz, borç. Kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri aldılar'' diyen Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Ne diyor Afyonkarahisarlılar? Beş kuruşluk fener iki gün yanar. Bunların feneri değil 500 gün, beş gün bile yanmadı. 1991'deki gibi bol keseden atıp tutuyorlar. Benim milletimin karnı bunlara tok. Milletim bunları test etti, 3 Kasım'da bunları tasfiye etti. Buradan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir Afyonkarahisar sözü daha hatırlatayım; 'gölgede duranın gölgesi olmaz.' Sayın Kılıçdaroğlu, sen kendine başka hoca bul, başka akıl hocası bul. Gölgede kalma, güneşe çık. CHP ne yapıyor? Yeni milli şefleri geçmişte ne yaptıysa onu yapıyor. Biraz türban, biraz din iman, biraz KCK, bolca çete, bolca Ergenekon, sos olarak da emek siyaseti. Yahu Afyon salatasında bu kadar çeşit yok. Bu insanın midesine oturur, ülser yapar. CHP'de kaset mağduru genel başkan gitti, kaset malulü bir genel başkan geldi. Bugünlerde MHP de kaset mağduru. Biz en başından itibaren bu ahlaksızlığa prim vermedik, bu ahlaksızlığı siyasetin malzemesi yapmaktan özenle kaçındık. CHP'si de, MHP'si de özeleştiri yapmak yerine doğrudan AK Parti'yi suçladı. Şu anda yargı görevini yapıyor mu? Yapıyor. Yürütme işini yapıyor mu? Yapıyor. Ağız birliği yaptılar AK Parti'yi suçluyorlar. Haddinizi bilin. Afyonlu ünlü hattatımız var. Hattat Karahisari. Onun hattıyla ben bunlara tekrar sesleniyorum, 'edep yahu!' AK Parti sizin kirli işlerinizin, kirli ilişkilerinizin takipçisi de meraklısı da değil. Sağa sola çamur atmayı bırakın da önce özeleştirinizi yapın. Yüzleri kızaracağı yerde AK Parti'ye çamur atmaya kalkışıyorlar. Değerli kardeşlerim; Sayın Bahçeli 'gök kubbeyi üzerine yıkacağım' diyor. Güler misin, ağlar mısın? Ya hangi gök kubbeyi, kimin üzerine yıkıyorsun? Sen de o mecal var mı? Önce sen yönettiğin şu kadroya hakim ol.'' -TEMİZ SİYASET- Erdoğan, kaset olaylarının partilerin genel başkanlarıyla ilişkisinin olmaması gerektiğine ve partiyi ilgilendirmeyeceğine işaret ederek, ''Ama bunlar ortaya çıktığında lidere düşen, bunları tasfiye etmektir. Siyaseti kirli yapmayacağız, temiz yapacağız'' dedi. Gayri meşru işin özeli olmayacağını ifade eden Erdoğan, ''Hele hele bu Müslüman topluluğa, bunun siyasetinde önde gelen isimlerine bu yakışır mı? Gayri meşru ise bunu özele sokmak yanlıştır. 'Kadına önem veriyoruz' diyeceksin, en büyük tacizi kadın üzerinden yapacaksın. Kadın dernekleri de bunlara sahip çıkıyor. Bunları anlamak mümkün değil'' diye konuştu. Erdoğan, hükümetin, güvenlik güçlerinin, istihbarat birimleri ve yargının kaset olayını takip ettiğini belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, ''Siz sağda solda suçlu aramayı bırakın da kendi çevrenize bakın. Sen o kasetten istifade edeceksin, o kasetler marifetiyle işbaşına geleceksin, avukatlığını yaptığın çetelere kol kanat gereceksin ondan sonra çıkıp AK Parti'yi suçlayacaksın'' dedi. -''YERLİ SAVUNMA SANAYİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE BAŞLADIK''- ''1922'de Kocatepe'de, Çiğiltepe'de, Kılıçarslan'da, Dumlupınar yakınlarında dedelerimiz çok büyük destan yazdılar'' diyen Başbakan Erdoğan, onların silah, kurşun, top, tüfek bulamamalarına rağmen gerektiğinde ellerine kazmayı ve küreği aldıklarını, kağnıların önüne geçerek bu destanı tarihe kazıdıklarını söyledi. ''O zaferden 80 yıl sonra, oradan edindiğimiz tecrübeyle 2002'den itibaren artık kendi yerli savunma sanayimizi güçlendirmeye başladık'' diyen Erdoğan, şöyle konuştu: ''Ben MHP'li kardeşlerime sesleniyorum, CHP'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. Savunma sektörü ihracatımız 2002'de, kimden aldık iktidarı MHP'den, CHP'nin yavrusu DSP'den, onlardan aldık, neydi biliyor musunuz? Sadece 247 milyon dolardı. 2010'da ne oldu biliyor musunuz? 1 milyar dolara çıktı. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun 2002'deki ihracatı neydi biliyor musunuz? 2 milyon dolar. 2010'da bu ne oldu biliyor musunuz? 16 kat artarak 33 milyon dolara yükseldi. Malezya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, Ürdün, Pakistan ve Güney Kore'ye savunma sanayi ihracatı başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu toplam 24 milyar dolar değerinde modernizasyonu yurtiçinde, yüzde 90'ı ülkemiz yerli sanayisi olmak üzere artık kendimiz yapıyoruz, yapmaya başladık. Askerimizin kullanacağı yüzde 100 yerli piyade tüfeğinin tasarım ve üretimine biz başladık. Milli tankımız olan 'Altay'ın konsept tasarımını tamamladık. Ülkemizde ilk defa modern bir tankın, milli olarak üretimi için gereken bütün altyapıyı hazır hale getirdik. 'Fırtına' ve 'Panter' adı verilen ileri teknoloji ürünü topların seri üretimlerini tamamlayarak askerimize teslim ettik.'' 10 bin metre irtifada uçabilen ve 24 saat havada kalabilen insansız hava aracı ANKA'nın deneme uçuşlarının başlatıldığını vurgulayan Başbakan Erdoğan, kendisinin hayalleri konuşmadığını yapılanları anlattığını söyledi. Türkiye'nin, ABD ve İsrail'den sonra stratejik yeteneklere sahip insansız hava aracını üreten dünyadaki üçüncü ülke olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, ''Türkiye'nin ilk milli korvet savaş gemisi 'MİLGEM'i ülkemizde inşa ettik. İlk savaş helikopterimiz olan 'ATAK' helikopterinin tüm yazılım ve tasarımlarını tamamlayarak örnek üretim safhasına geçtik. 2013'te kendi helikopterimiz olan 'ATAK' uçuyor'' dedi. -''HACI BEKTAŞI VELİ'Yİ BİZİM KADAR SEVEMEZ, ANLAYAMAZ''- Türk mühendislerince imal edilen Göktürk uydusunun kısa zamanda uzaya fırlatılacağını anlatan Erdoğan, ''Nerelerden nereye geldik. Kocatepe savaşlarında topu, mermisi olmayan bir millet, küllerinden ayağa kalkarak bak nereye geldi ama bu kimlere nasip oldu, hamdolsun bizim iktidarımıza nasip oldu. Milletimiz 'yürü' dedi, yürüdük. Evvelallah siz 'istikrar sürsün Türkiye büyüsün' dediğiniz sürece bu devam edecek'' diye konuştu. Alandakilerle beraber ''Türkiye Hazır Hedef 2023'' ve ''İstikrar Sürsün Türkiye Büyüsün'' diyen Erdoğan, ''Bu heyecanınız, bu aşkınız oldukça bilesiniz ki AK Parti iktidarı, AK Parti hareketi geleceğe çok daha güçlü yürüyecek'' dedi. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Biz sizlerle aileyiz. Biz bu aileden gücümüzü alıyoruz. Sizi hak için seviyoruz, makam, mevki vesaire için değil. Buralarda kalabilmek için değil, ortak yürüyüşümüz için seviyoruz. İşte görüyorsunuz anamuhalefetin lideri çıkıyor bizim kutsal değerlerimize hakaret ediyor. Bu beyefendi güya 'Alevilik kültürünü de bilir' diyorlar. 'Alevidir' diyorlar. Peki madem senin böyle bir durumun var kardeşim, Hacı Bektaşı Veli'yi hiç okumadın mı? Hacı Bektaşı Veli'yi hiç tanımıyor musun? Ama tabii Hacı Bektaşı Veli'yi bizim kadar sevemez, anlayamaz. Ne diyor Hacı Bektaşı Veli? 'Eline, diline, beline hakim ol' diyor ama bu yok, bunlarda bu yok. Bundan dolayı bakıyorlar ki kamuoyu araştırmaları iyi gelmiyor, hakaret üstüne hakaret, küfür üzerine küfür. Onlar ne derlerse desinler biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Bizim aldığımız edep dersi buna müsaade etmez. Dolayısıyla biz 'Edep ya hu' diyerek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'yi istikrarla büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye'ye ilkleri yaşattık, daha da fazlasını yaşatmaya devam edeceğiz.''