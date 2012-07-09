CHP'ye yeni kadın kolları başkanı

CHP'de 8 yıl aradan sonra toplanan 11. Kadın Kurultayı'nda 332 oy alan Hilal Dokuzcan, yeni kadın kolları genel başkanı oldu.

CHP'nin 8 yıl aradan sonra toplanan 11. Kadın Kurultayı'nda genel başkanlığa Hilal Dokuzcan seçildi.

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapılan kurultayda mevcut başkan Deniz Pınar Atılgan 60, eski kadın kolları genel başkanlarından Zühal Samlı 100, Hilal Dokuzcan ise 332 oy aldı.

Seçimin sonuçlanmasının ardından kurultay çalışmalarını tamamladı.



Dokuzcan kimdir?



Hilal Dokuzcan, 1964 yılında Ankara'da doğdu. Yıldız Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan, Fen Bilimleri Enstitüsü'nün anabilim dalını bitirerek yüksek mühendis unvanını alan Dokuzcan, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde mastır yaptı.

Ayrıca Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü, Bahçeşehir ve Okan Üniversitesi siyaset okullarını bitiren Dokuzcan, 1995 yılında CHP'ye üye oldu.

1998-1999 yıllarında ilçe yönetim kurulu üyeliği ile ilçe başkan yardımcılığı, 1999-2004 yıllarında Kartal Belediyesi meclis üyeliği görevlerinde bulundu.

Dokuzcan, ilk hentbol milli takım oyuncuları arasında da yer alıyor.