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Politika

'CHP'ye verilen oyları yaktık'

İzmit'teki seçimde AKP müşahiti olan Yüksel Akçay, görevli olduğu sandıktan çıkan CHP oylarını yaktıklarını itiraf etti

02 Nisan 2009 03:00

Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'te Belediye Başkanlığı seçimine CHP'nin yaptığı itiraz İlçe Seçim Kurulu'nca reddedilmesinin ardından bu kez akşam saatlerinde elinde AKP'nin verdiği müşahit kartı bulunan Yüksel Akçay adlı bir şahıs, CHP'nin oylarını 100 TL karşılığında kent dışına götürüp yaktıklarını iddia etti.

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Gazetecilere İzmit'in Turgut Mahallesi'ndeki huzurevine yakın bir bölgede açıklama yapan ve adının Yüksel Akçay olduğunu söyleyen kişi, AKP'nin kendisini seçimde İnkilap Lisesi'nde ‘müşahit’ olarak görevlendirdiğini belirterek üstünde adı yazılı kartı da gösterdi.

'Kaybediyoruz, gerekeni yapın'

Sayımlar devam ederken başı açık hafif sarışın bir kadının yanlarına geldiğini ve ‘İzmit'i kaybediyoruz. CHP önde. Gerekeni yapın’ dediğini belirterek, “İnkilap Lisesi'ndeki oy pusulalarını alıp buraya getirdik. Gece saat 01.00'de burada CHP'nin oylarını yaktık. Bunlar yakılacak denildi, yaktık. Bana bunun için 100 lira verdiler. Vicdanım elvermedi” diyerek oyların yakıldığı yeri ve yanmış kağıt parcalarını gösterdi.

Açıklamasında, yakılanların hepsinin de CHP oyları olduğunu iddia eden Yüksel Akçay, oyları yakmaya 2 kişi geldiklerini, diğer kişinin de AKP'li olduğunu öne sürdü. Bu kişilerin adlarını vermeyeceğini de söyleyen Yüksel Akçay, kendilerine talimat verenen kadın olduğunu da tekrarladı.

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