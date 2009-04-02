'CHP'ye verilen oyları yaktık'

'Kaybediyoruz, gerekeni yapın'

Gazetecilere İzmit'in Turgut Mahallesi'ndeki huzurevine yakın bir bölgede açıklama yapan ve adının Yüksel Akçay olduğunu söyleyen kişi, AKP'nin kendisini seçimde İnkilap Lisesi'nde ‘müşahit’ olarak görevlendirdiğini belirterek üstünde adı yazılı kartı da gösterdi.Sayımlar devam ederken başı açık hafif sarışın bir kadının yanlarına geldiğini ve ‘İzmit'i kaybediyoruz. CHP önde. Gerekeni yapın’ dediğini belirterek, “İnkilap Lisesi'ndeki oy pusulalarını alıp buraya getirdik. Gece saat 01.00'de burada CHP'nin oylarını yaktık. Bunlar yakılacak denildi, yaktık. Bana bunun için 100 lira verdiler. Vicdanım elvermedi” diyerek oyların yakıldığı yeri ve yanmış kağıt parcalarını gösterdi.Açıklamasında, yakılanların hepsinin de CHP oyları olduğunu iddia eden Yüksel Akçay, oyları yakmaya 2 kişi geldiklerini, diğer kişinin de AKP'li olduğunu öne sürdü. Bu kişilerin adlarını vermeyeceğini de söyleyen Yüksel Akçay, kendilerine talimat verenen kadın olduğunu da tekrarladı.