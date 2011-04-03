T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'YE TÜRKİYE PARTİSİ'NDEN KATILIM İSTANBUL (A.A)

03 Nisan 2011 15:57

-CHP'YE TÜRKİYE PARTİSİ'NDEN KATILIM İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'nin sorunlarını çözmekte kararlı olan, cebini değil halkını düşünen tek partiyiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Ataşehir'deki CHP İstanbul 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında parti seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmada, seçime en hazırlıklı parti olduklarını savundu. ''Türkiye'nin sorunlarını çözmekte kararlı olan, cebini değil halkını düşünen tek partiyiz'' diyen Kılıçdaroğlu, 13 Haziran'da Türkiye'yi aydınlığa ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Kendisinin 16 saat çalıştığını da dile getiren Kılıçdaroğlu, partililerden 24 saat, halk için, çocuklar için, kadın-erkek eşitliği için çalışmalarını istedi. Kılıçdaroğlu, tek hedeflerinin ''Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırmak'' olduğunu da ifade etti.  Konuşmasının ardından Türkiye Partisi'nden CHP'ye katılanlara rozetlerini takan Kılıçdaroğlu, daha sonra seçim koordinasyon merkezini açtı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24