-CHP'YE TÜRKİYE PARTİSİ'NDEN KATILIM İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'nin sorunlarını çözmekte kararlı olan, cebini değil halkını düşünen tek partiyiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Ataşehir'deki CHP İstanbul 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında parti seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmada, seçime en hazırlıklı parti olduklarını savundu. ''Türkiye'nin sorunlarını çözmekte kararlı olan, cebini değil halkını düşünen tek partiyiz'' diyen Kılıçdaroğlu, 13 Haziran'da Türkiye'yi aydınlığa ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Kendisinin 16 saat çalıştığını da dile getiren Kılıçdaroğlu, partililerden 24 saat, halk için, çocuklar için, kadın-erkek eşitliği için çalışmalarını istedi. Kılıçdaroğlu, tek hedeflerinin ''Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırmak'' olduğunu da ifade etti. Konuşmasının ardından Türkiye Partisi'nden CHP'ye katılanlara rozetlerini takan Kılıçdaroğlu, daha sonra seçim koordinasyon merkezini açtı.