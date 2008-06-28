CHP'ye trilyonluk şok

Tuncay Özkan’ın sahibi olduğu dönemde Kanaltürk televizyonuna 3 milyon dolar hibe ettiği, karşılığında kanalın yüzde 40’lik hissesini rehin aldığı öne sürülen ve bu nedenle aleyhinde kapatma davası açılabileceği iddia edilen CHP, Anayasa Mahkemesi’nin mali denetimi sonunda rahat nefes aldı. Ancak Kanaltürk ilişkisinden aklanan CHP, usule aykırı ödeme ve kayıtları nedeniyle toplam 930 bin YTL ceza ödemek zorunda kalacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, bir gazetecinin, “CHP’nin mali denetiminde tespit edilen usulsüzlükler parti kapatma nedeni olabilir mi? “ sorusuna, “Yasalarımız, anayasa açık. Kapatma nedeni olabilecek bir şey yok” yanıtını verdi.



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CHP, hakkında ‘kayıp trilyon’ benzeri bir “dolandırıcılık” davasıyla karşı karşıya kalabileceği öne sürülen 1998, 2004, 2005, 2006 yılları mali denetiminden az hasarla çıktı.

Mahkeme, önceki gün CHP’nin söz konusu yıllara ilişkin hesaplarının mali denetimini yaptı. Bu kapsamda, CHP’nin Kanaltürk’e ödediği 4 milyon 102 bin YTL’nin sadece 1 milyon 180 bin YTL’lik bölümünün faturasının bulunduğuna yönelik Maliye Bakanlığı raporu da incelendi. Mahkeme, 3 milyon YTL’lik ödemeye ilişkin fatura bulunduğu, bu faturaların para ödendikten hemen sonra ya da ileri bir tarihte alınmasının mevzuata aykırı olmadığına karar verdi. Böylece CHP-Kanaltürk ilişkisinde Siyasi Partiler Yasası’na aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldı.

Ancak mahkeme, CHP’nin Kanaltürk dışındaki diğer ödeme kalemleriyle ilgili olarak bazı usule aykırı işlemler tespit etti. Usule aykırı hareket edilen kalemler şöyle:

1998 yılı: Resmi belge niteliğindeki posta işletmesi alındıları üzerinde tahrifat yapılarak partinin 35 bin 386 YTL zarara uğratılması.

2004 yılı: Partiye iade edilen Rüzgarlı Sokak’taki Halk İşhanı ile Çevre Sokak’taki eski genel merkez binasının demirbaşlar hesabına kaydının yapılmaması, partiden avans adı altında ödenen paraların muhasebeleştirilmemesi, söz konusu kayıtların denetime elverişli biçimde Anayasa Mahkemesi’ne sunulmaması, muhasebe kayıtlarının usule uygun tutulmaması, yevmiye defterinin zamanında tasdik ettirilmemesi. Böylece 267 bin 860 YTL zarar doğması.

2005 yılı: Harcama belgelerinde tahrifat yapılarak fazla gider yazılması, bazı harcamaların mükerrer yazılması, muhasebe kayıtlarının usule uygun tutulmaması, yevmiye defterinin, defter-i kebirin tasdik ettirilmemesi. 161 bin 620 YTL zarar doğması.

2006 yılı: Muhasebe kayıtlarının usule uygun tutulmaması, defter-i kebire sayfa numarası verilmemesi. 465 bin 660 YTL zarar doğması.

Mahkemenin kararına göre, 2007 ve 2008 yıllarında yaklaşık 75 milyon YTL Hazine yardımı alan CHP, toplam 930 bin 526 YTL ceza ödeyecek. Söz konusu miktar Hazine’ye gelir kaydedilecek. Cezanın bir bölümünün, aralarında Halk TV’nin de bulunduğu bazı şirketlere danışmanlık hizmeti adı altında usulsüz ödeme yapılmasından, bir bölümünün de tamamen muhasebe hatalarından kaynaklandığı belirtildi.

Mahkeme, partiyi zarara uğratan sorumlular hakkında Ankara Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacak. Bu doğrultuda, usule aykırı işlemleri yapan partililer saptanacak. Aralarında eski Genel Sayman Mahmut Yıldız’ın da bulunduğu parti sorumluları hakkında dava açılabilecek. Önceki yıllarda mali denetimler nedeniyle açılan soruşturmalar, genelde alt düzey partililere verilen düşük cezalarla sonuçlanmıştı.



Baykal: Yanlışa sahip çıkmayız

Bu arada CHP lideri Deniz Baykal, Anayasa Mahkemesi’nin partisinin hesaplarında usulsüzlük olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili olarak, “Yanlışa sahip çıkmayız. Yanlışa karşı, hukukun işlemesini önce biz isteriz” dedi.