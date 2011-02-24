CHP'ye sürpriz transfer

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Aytun Çıray kimdir?



Aytun Çıray'ın köşe yazılarıyla yer aldığı Turktime.com sitesinin haberine göre, daha önce sağlık bakanlığı müsteşarı ve başbakanlık danışmanı olarak da görev yapan Çıray, önümüzdeki günlerde CHP ile birlikteliğini resmiyete dökecek. Çıray ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı dönemde bürokratlık yapmıştı.1981’de Tıp Doktoru, 1988’de İç Hastalıkları Uzmanı oldu. 1989 yılında 32 yaşında Başhekim, 36 yaşında müsteşar oldu. Dört yıl boyunca yedi Sağlık Bakanı ile çalışan Çıray, 1997 yılında kendi isteği ile istifa ederek müsteşarlık görevinden ayrıldı. Yönetici sıfatı ile PETKİM, ERDEMİR ve İSDEMİR gibi dev şirketlerin yönetiminde bulundu. ERENCO şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması (Sağlık Reformları) Programı Yönetimi, Sosyal Sektörlerde Ulusal ve Uluslararası (Dünya Bankası / UNDP) Proje, Finansman, Yatırım, Kalkınma ve Gelişme Programları Yönetimi Tecrübesi olan Çıray, Tıp mesleğinde uzmanlığın yanı sıra, Şef Muavini olarak Devlet Hastanelerinde Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme yetkisine sahip. Çıray, Dört yıl İzmir Yeni Asır, Gazete Ege, Egeli Sabah, Haber ekspres’te ve yedi yıl İnternet haber’de köşe yazarı olarak makale yazdı. Çıray halen Turktime yazarıdır.