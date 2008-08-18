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Politika

CHP'ye 'program' dersi

Yazar Tarhan Erdem sordu; CHP gibi bir parti, programını yenilemeye nasıl karar verip, taslağını nasıl hazırlamalı?"

18 Ağustos 2008 03:00

CHP'nin parti programını yenileme çalışmalarındaki yöntemi,  Araştırmacı Yazar Tarhan Erdem tarafından eleştirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Algan Hacaloğlu tarafından hazırlanan parti program taslağının bu hafta Merkez Yönetim Kurulu üyelerine de dağıtılacağını hatırlatan Erdem, Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin çalışma yöntemini de örnek gösterdi.

Bugünkü köşe yazısında Algan Hacaloğlu'nun Genel Başkan Baykal'ın  son bir ay içinde söyledikleriyle çelişmeyen bir taslağı hazırladığına inandığını belirten Erdem, "CHP’nin mirasına sahip bir parti, programını yenilemeye nasıl karar verip, üzerinde görüşülecek çalışma metnini taslağı- nasıl hazırlamalıydı?" diye sordu. 


Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin  program yenileme çalışmalarını ise Erdem şöyle anlattı:
"Aralık 1999’da Berlin’de toplanan kurultayında, parti progamını değiştirilmesini kararlaştırdı.
Süreç gözden geçirildikten sonra her düzeyde çalışma başladı. İktidar döneminde çalışmalara bir süre ara verilir gibi oldu, sonra yeniden başlandı. Hazırlıklar son yıllarda, Frederich Ebert Vakfı’nın  düzenlediği toplantılarda, İstanbul’da bile irdelendi. Sonuçta, 28 Ekim 2007de Hamburg’ta toplanan kurultayda ‘Temel İlkeler Programı’ kabul edildi.
Bu programın tercümesini, geçen ay SODEV vakfı, ‘Hamburg Programı,
21. Yüzyılda Sosyal Demokrasi, Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin Temel İlkeler Programı’ başlığıyla yayımladı. Programın kabul edildiği kurultaya konuk olarak katılan Ercan Karakaş’ın SPD programıyla ilgili yazıları 16 Ocak 2005’de Radikal’de, 1 Aralık 2007’de vakfın internet sayfasında yayımlandı. "

SPD’nin tüzük hazırlama süreci ile, CHP’nin yeni program çalışmasının  hiçbir benzerliği olmadığını dile getiren Erdem yazısını şöyle sürdürdü:


"Almanya örneğini bir tarafa bırakalım, bundan önce, 1999 yılında da CHP’de bir program çalışması başlatılmış, ‘Halkla birlikte çözüm’ adıyla konu, önce örgütte tartışmaya açılmıştı.
Bugün, 1976 ve 1994’teki yöntem aynen uygualanmakta; ne 1999 ne de 1971 öncesi
yöntemlerine itibar edilmemektedir.
Evet CHP’nin bir programa ihtiyacı vardır, ancak o programın hazırlanma sürecinin, bugünkünden çok farklı olması gerekir: Özetle, çalışmaya bazı temel ilkelerin tartışmasıyla başlanmalı, bu tartışmaya bütün üyelerin katılması sağlanmalı, sonra parti içinde ve
dışında yüzlerce çalışma toplantısından çıkacak yüzlerce rapor yine örgütte tartışılmalıdır. 
Bu yazımın, CHP’nin üst katlarında tebessümle karşılanacağını, ellerinden başkasının gelmeyeceğini biliyorum! Ne yapayım ki, bu asırda, bugünkü yöntemle hazırlanacak metin ‘Parti programı’ olmaz; olursa parti de bugünkü CHP olarak kalır!"

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