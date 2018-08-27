CHP'ye parti içinden yeni eleştiriler; 9 Eylül Hareketi deklarasyon metnini yayınladı

T24 Haber Merkezi

CHP’de 24 Haziran seçimlerinden sonra başlayan Kılıçdaroğlu-İnce gerilimi biraz hız keserek devam ederken, ismini ilk olarak Hürriyet yazarı Yalçın Bayer’in duyurduğu ‘9 Eylül hareketi’ bir deklarasyon metni yayınladı.

Aralarında Kemal Anadol, Onur Öymen ve Prof. Dr. Nur Serter’in de yer aldığı partinin sekiz eski milletvekili ile üç eski yöneticisinin imzasıyla yayınlanan metinde, CHP’nin ‘fabrika ayarlarına dönmesi ve yeniden yaratılması’ çağrısı yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nun yenilgileri hatırlatıldı

35 sayfalık metinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve görevde olduğu döneme yönelik yaklaşık 18 sayfalık detaylı bir eleştiride bulunuldu. CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile parti içinde ve dışındaki muhalefetin söylemlerine benzer bir şekilde “Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde CHP’nin 2 halk oylaması, 3 genel seçim, 2 yerel seçim ve 2 Cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere tam dokuz kez yenilgiye uğradığı” hatırlatılırken; şu yoruma yer verildi:

“Burada, Sayın Genel Başkan ve 8 yılda 10 kez değiştirdiği MYK üyeleriyle, bu sürede azledip yenilerini getirdiği 130’dan fazla Genel Başkan Yardımcısının ortak bir tavrına tanık olmaktayız.

(…)

“CHP’de çok önem taşıyan ‘liyakat’ ve ‘emek’ kavramları Genel Başkan ve yönetimi tarafından bir yana atılmıştır. CHP tarihine önyargılı bakan, yaşamı CHP kavgasıyla geçmiş kişiler bir gecede PM üyeliğine ve daha sonra da milletvekilliğine getirilmişlerdir. Partiye yıllarını veren ‘örgüt emekçileri’ bir yana itilmiştir.”

“Genel Başkan, partinin ancak sağa kayarak oy alacağı inancında olduğu algısını yaratmıştır”

Son yıllarda CHP’ye ‘parti dışından’ katılan isimlerin de eleştirildiği metinde, CHP’nin ‘laiklik’ten uzaklaştığı tespitine de yer verildi; “Genel Başkan, çeşitli vesilelerle ve tercihleriyle partinin ancak sağa kayarak ve sağdaki politikacıları partiye katarak oy alınacağı inancında olduğu algısını yaratmıştır” dendi. 9 Eylül Hareketi, ‘türban’ başlığında ise hem mevcut yönetime hem de Muharrem İnce’ye eleştirilerde bulundu.

CHP’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında, AKP ile Fethullah Gülen hareketi arasında bir dönem olduğu belirtilen ilişkiyi ‘ifşa’ etmekte başarısız olduğunu savunan ekip, şu değerlendirmede bulundu:

“CHP’nin eline büyük bir fırsat geçmişti. İktidar ile cemaatin geçmiş uygulamaları, çalınan sınav soruları ile emniyet, ordu ve kamu kurumlarına sızdırılan örgüt elemanları, oluşturulan paravan şirketler ve bankalar gibi hesabı sorulacak çok konu vardı. Ancak yukarıda birkaçını sıraladığımız popülist anlayış ve uygulamalar, boş yere oy beklentileri partimizin elini zayıflatmaktan başka bir işe yaramadı.”

"Ekmeleddin İhsanoğlu nasıl, nerede, kim veya kimler tarafından aday gösterilmiştir?"

Metinde, mevcut CHP yönetimi ve 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı İnce, PKK, YPG ve Kürt sorunu konusundaki tutumlarının da ‘fazla yumuşak’ olduğu yorumu yapıldı. ‘Parti içi hesap verme’ mekanizmasının da işletilmediği belirtilerek şu sorular yöneltildi:

-CHP gibi parti içi demokrasi ile övünen bir partide; Ekmeleddin İhsanoğlu nasıl, ne zaman, nerede, kim veya kimler tarafından kararlaştırılarak Cumhurbaşkanı adayı gösterilmiştir?

-Milletvekiliyken “Kaçak Saray’a gitmek günahtır” diyen, partiden istifa ettikten sonra saraya gidip bağlılığını bildiren hocayı Meclis’e kim sokmuştur?

-Kuralları delerek İzmir’den iki kez merkez yoklamasıyla milletvekili yapılan İyi Parti Genel Sekreteri’ni tercih sebebi nedir?

-“Ben CHP Milletvekiliyim ama CHP’li değilim” diyen daha sonra da “Evet” kampanyasına katılan kişiyi kim, hangi nedenle CHP TBMM Grubuna yerleştirmiştir?

-Anavatan ve DYP’yi dolaştıktan ve genel müdürü olduğu devlet bankasını batırdıktan sonra CHP Milletvekili olan ve Tayyip Erdoğan’ın tartışmalı diplomasına gönüllü tanıklık eden zatı muhteremin özelliği nedir?

-10 Aralık hareketi içinde yer alıp “CHP kapatılmalı vakıf halini almalıdır” diyenler nasıl İstanbul İl Başkanlığına, MYK üyeliklerine, Milletvekilliklerine ve Genel Başkan Yardımcılığına getirildiler? CHP’ne karşı 2005’te başlatılan 10 Aralık hareketinin izlenen başarısı partiyi ele geçirme operasyonu mudur?

Sezgin Tanrıkulu ve Mehmet Bekaroğlu'na da eleştiriler

Mevcut yönetimin değişmesi ve partinin ‘sahiplerine’ bırakılmasını talep eden ‘9 Eylül Hareketi’, partinin sahipinin kim olduğu sorusuna da şu cevabı verdi:

“Atatürk ilkelerine yürekten bağlı, çağdaş, lâik, bağımsız ve demokratik bir Türkiye özlemiyle ve özveriyle, her seçim hiçbir karşılık beklemeden sandıklara koşan CHP seçmenidir. CHP’nin başarısı için yanıp tutuşan, her yenilgi sonrası yüreği burkulan ve bu kötü yazgıdan kurtulmak isteyen milyonlardır.

Emin olalım ki bu milyonlar Kılıçdaroğlu, Tanrıkulu, Bekaroğlu gibi değil bizler gibi düşünmektedirler. En büyük müttefikimiz onlardır. Hedefimiz onlara ulaşmak, sesimizi onlara duyurmak olmalıdır. CHP kalesini onlarla birlikte kuşatıp, onlarla birlikte geri almak ve güçlendirmek olmalıdır!”

"CHP’yi ayağa kaldıracak, tekrar umut haline getirecek sizlersiniz"

‘9 Eylül Hareketi’ partide yeniden yapılanma için de 1965’lerin ortalarında başlayan ‘Ortanın Solu’ hareketini örnek gösterdi. CHP’deki üyelik sisteminin de değişmesi gerektiğini savunan ekip, çarenin ‘tüm üyelerin sıfırlanması, daha sonra belirlenen takvimlerde eğitime katılmayan, aidatını her ay bizzat partiye vermeyen ve gerekli koşulları yerine getirmeyenlerin üye yapılmaması ve partinin aldığı oylara göre o il ile ilçelerde üye kotası belirlenmesi’ olduğunu söyledi. Metnin sonunda da partinin ‘örgüt emekçileri’ne şu çağrı yapıldı:

“Umutsuzluğu bir yana bırakın. CHP’nin yeniden yapılanmasını, derlenip toparlanmasını hiç durmadan isteyin. Oyalamalara, geçiştirmelere, savsaklamaya izin vermeyin.

Göreceksiniz, halkın gücü karşısında hiçbir kimse ve hiçbir kurul duramaz, dayanamaz! CHP’yi ayağa kaldıracak, tekrar umut haline getirecek sizlersiniz.

Yeni değil, Yeniden CHP’ni siz yaratacaksınız.”

‘9 Eylül Hareketi’nin yayınladığı metinde imzası bulunanlar şöyle:

Gürhan Akdoğan (CHP Bursa İl Eski Başkanı)

(CHP Bursa İl Eski Başkanı) Kemal Anadol (CHP 15, 16. Dönem Zonguldak, 18, 22, 23. Dönem İzmir Milletvekili)

(CHP 15, 16. Dönem Zonguldak, 18, 22, 23. Dönem İzmir Milletvekili) Ergün Aydoğan (CHP 23. Dönem Balıkesir Milletvekili)

(CHP 23. Dönem Balıkesir Milletvekili) Bülent Baratalı ( CHP 22, 23. Dönem İzmir Milletvekili)

CHP 22, 23. Dönem İzmir Milletvekili) Mehmet Boztaş (CHP 22. Dönem Aydın Milletvekili)

(CHP 22. Dönem Aydın Milletvekili) Ersin Ertürk (CHP Eskişehir İl Gençlik Kolu Eski Başkanı, Parti Okulu Eğitimcisi)

(CHP Eskişehir İl Gençlik Kolu Eski Başkanı, Parti Okulu Eğitimcisi) Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı (CHP İzmir İli Bilim Kültür Sanat Platformu Eski Başkanı)

(CHP İzmir İli Bilim Kültür Sanat Platformu Eski Başkanı) Şahin Mengü (CHP 23. Dönem Manisa Milletvekili)

(CHP 23. Dönem Manisa Milletvekili) Onur Öymen (CHP 22. Dönem İstanbul, 23.Dönem Bursa Milletvekili)

(CHP 22. Dönem İstanbul, 23.Dönem Bursa Milletvekili) Prof. Dr. Nur Serter (CHP 23, 24. Dönem İstanbul Milletvekili)

(CHP 23, 24. Dönem İstanbul Milletvekili) Enis Tütüncü (CHP 18, 22, 23. Dönem Tekirdağ Milletvekili)

*Metnin tamamını buradan okuyabilirsiniz.