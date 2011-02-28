-CHP'YE KATILIM TÖRENİNDE YANKESİCİLİK ESKİŞEHİR (A.A) - 28.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir'de katıldığı törende yankesicilik yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun dün partisine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve merkez Tepebaşı ilçesinin belediye başkanı Ahmet Ataç ile belediye meclisi üyelerine rozet taktığı Porsuk Spor Salonu'nda polise başvuran Ali Arslan 750, Müjdat Sarıkaya 3 bin 500 lirasının cebinden çalındığını bildirdi. Emniyet güçlerince başlatılan çalışmalar sonucu, törende yankesicilik yaptığı iddia edilen ve çok sayıda sabıkası bulunan zanlılar S.Y. (31), A.İ. (31) ve F.A. (49) yakalandı. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.