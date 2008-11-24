CHP'ye İzmir'de de türbanlı katılım

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın İstanbul'da çarşaflı, türbanlı kadınlara rozet takmasının ardından, CHP'liler İzmir'de de türbanlı ve başörtülü kadınların yakalarına 6 oklu rozet taktı.



Rozet takma törenine katılan CHP Ağrı Milletvekili, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Savcı Savcan, kimsenin giyiniş tarzı ile ilgilenmediklerini belirterek, "CHP'yi yönetenlerden biriyim. Kimse beni sakallarım var diye dışlamadı. Biz kimsenin türbanı, böşörtüsü, çarşafı ile ilgilenmiyoruz. AKP korktuğu için bize çamur atıyor" dedi.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın İstanbul Sultangazi'de partiye katılımlar sırasında aralarında çarşaflı, aralarında türbanlı ve başörtülülerin de bulunduğu kadınların yakasına parti rozeti takmasının yankıları devam ederken, benzer bir olay İzmir'de de yaşandı. CHP Buca İlçe örgütü tarafından organize edilen partiye katılım töreninde, aralarında türbanlı ve başörtülülerinin de bulunduğu yaklaşık 200 kişi CHP'ye katıldı.



Törene CHP Ağrı Milletvekili ve MYK üyesi Savcı Sayan, Ardağan Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Ensar Öğüt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, CHP İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Törende ilk olarak söz alan Ensar Öğüt, Türkiye'nin çağdaş, demokratik ilkelerine göre yaşaması gerektiğini vurgulayarak, insanların yaşayış, giyiniş tarzları ile ilgilenmediklerini söyledi. Öğüt, "Bizim felsefemiz insandır. Herkesin etnik yapısı bizim şerefimizdir. Asimilasyon yapılmaması toplumun, devletin şerefidir. Vatandaşın dilini rahatça konuşması, onu asimile etmeden, eşit davranmak devletin şerefidir. Biz bu şerefle yaşıyoruz" dedi.



CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, CHP'nin sosyal demokrat bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Herkesin CHP'li olma hakkına sahip olduğunu dile getiren Ersin, "İstanbul'da birkaç çarşaflı, türbanlı vatandaşın CHP'ye katılması ilkelerimiz açısından sorun yaratmamaktadır. O kişiler CHP'ye inanmış. Anadolu'nun değişik yörelerinin özelliğine göre türban takan, çarşaf giyen insanlar vardır. CHP'ye karşı bir tavır geliştirmeye çalışan çevrelere karşı 'Herkesin CHP'de yeri vardır' diyoruz. Yeterki inancımızı siyasete alet etmesin" diye konuştu.



'HERKESE KAPIMIZ AÇIK'



CHP MYK üyesi Savcı Sayan, kimsenin türbanı, başörtüsü, çarşafı ile ilgilenmediklerini vurguladı. Sayan, şöyle konuştu:

"Yeter ki CHP'ye katılan vatandaşlarımız da 'Ben Türkiye'yi bölmek istiyorum, Cumhuriyeti yıkmak istiyorum' düşüncesi olmasın. Kimsenin kimseyi küçük düşürmeye hakkı yok. CHP'yi yönetenlerden biriyim. Kimse beni sakallarım var diye dışlamadı. Bizim için önemli olan insanların kafalarının içindeki düşünce. Din, iman, ibadet Allah'la kul arasındadır. Biz ırkaların, renklerin partisi değiliz. Kürt, Çerkez, Laz, türbanlı, çarşaflı olmuş bizi ilgilendirmez. Bizler dini siyasete alet etmeyi reddediyoruz."



TÜRBAN SORUNU



Sayan, üniversitedeki türban sorunun çözümüyle ilgili de şunları söyledi:

"Bana şimdi, üniversitedeki türban sorunun nasıl çözüleceğini soracaksınız. Çok basit. Ne zama bizbirbirimi ikna edersek, 'Ben bu türbanı inancımdan dolayı takıyorum', 'Evet, sen bu türbanı inancından doyalı takıyorsun' dersek o zaman bu sorun çözülür. Ama bunlar öyle yapmıyor, üniversiteye girince örgütleniyorlar. Biz CHP olarak Anadolu başörtüsü ile siyasal böşörtüyü birbirinden ayırdık. AKP de bundan korktuğu için bize çamur atıyor. Bunlar sizden korkuyor. Bunların vasfı yok. Gün birlik günüdür."