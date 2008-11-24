CHP'ye iki büyük transfer

Çarşaflı katılımlarala gündeme gelen CHP, 2 önemli ismi kadrosuna katıyor.

CHP’nin yaklaşan yerel seçimler öncesinde başlattığı, transfer atağının yeni dalgası eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Alevi kesimin önde gelen isimlerinden sanatçı Arif Sağ ile devam edecek.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin yarın gerçekleşecek grup toplantısında Karakaş ve Sağ’a parti rozetlerini takacak.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı beklentisi içinde bulunan Karakaş, olağanüstü bir değişiklik olmaması halinde, CHP’nin Sarıyer Belediye Başkan adayı olacak. Erdal İnönü döneminde SHP’de milletvekili olarak da görev yapan saz sanatçısı Arif Sağ ise CHP’nin Alevi politikalarını belirleyecek ekibin içinde yer alacak. Salı günkü grup toplantısında İstanbul Büyükçavuşlu Belediye Başkanı Nazım Subaşı ve Taşdelen Belediye Başkanı Hüseyin Sipahi de CHP’ye katılacak.



Çarmıklı CHP yolunda



Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Anavatan Kongresi’nde parti yönetimine giren ve bir dönem Mesut Yılmaz’ın yakın çalışma arkadaşları arasında yer alan Sibel Çarmıklı için de CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Sayın Çarmıklı’nın CHP’ye katılım süreci başlamıştır" dedi.



Öte yandan, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, bu hafta içinde partisinden istifa edecek. Ancak Karayalçın’ın talebi nedeniyle CHP’ye katılım töreni grup toplantısı yerine, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.