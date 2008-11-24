T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'ye iki büyük transfer

CHP’nin başlattığı transfer atağının yeni dalgası eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş ve Alevi kesimin önde gelen isimlerinden sanatçı Arif Sağ ile devam edecek.

24 Kasım 2008 02:00

Çarşaflı katılımlarala gündeme gelen CHP, 2 önemli ismi kadrosuna katıyor.
CHP’nin yaklaşan yerel seçimler öncesinde başlattığı, transfer atağının yeni dalgası eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Alevi kesimin önde gelen isimlerinden sanatçı Arif Sağ ile devam edecek.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin yarın gerçekleşecek grup toplantısında Karakaş ve Sağ’a parti rozetlerini takacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı beklentisi içinde bulunan Karakaş, olağanüstü bir değişiklik olmaması halinde, CHP’nin Sarıyer Belediye Başkan adayı olacak. Erdal İnönü döneminde SHP’de milletvekili olarak da görev yapan saz sanatçısı Arif Sağ ise CHP’nin Alevi politikalarını belirleyecek ekibin içinde yer alacak. Salı günkü grup toplantısında İstanbul Büyükçavuşlu Belediye Başkanı Nazım Subaşı ve Taşdelen Belediye Başkanı Hüseyin Sipahi de CHP’ye katılacak.

Çarmıklı CHP yolunda

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Anavatan Kongresi’nde parti yönetimine giren ve bir dönem Mesut Yılmaz’ın yakın çalışma arkadaşları arasında yer alan Sibel Çarmıklı için de CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Sayın Çarmıklı’nın CHP’ye katılım süreci başlamıştır" dedi.

Öte yandan, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, bu hafta içinde partisinden istifa edecek. Ancak Karayalçın’ın talebi nedeniyle CHP’ye katılım töreni grup toplantısı yerine, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24