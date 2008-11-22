CHP'ye giden valiye ceza

CHP Genel Merkezi'ne gidip Genel Sekreter Önder Sav'la yaptığı konuşmalar kasete alınan eski Bolu Valisi Ali Serindağ’a disiplin cezası verildi.





İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Merkezi'ne gidip, Genel Sekreter Önder Sav ile sohbet eden ve konuşmaları bir gazete yayımlanan eski Bolu eski Valisi Ali Serindağ'a "kınama" cezası verdi. Böylece Serindağ'ın yeniden vali yapılmasının önüne önemli bir engel konuldu.



Bolu Valiliği'nden merkezde valiliğe alınan Ali Serindağ, CHP Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Önder Sav'la odasında konuştu. Bu sırada Vakit Gazetesi muhabiri Sav'ı cep telefonundan aradı. Sav'ın telefonunu açık bırakması sonucu makam odasında Vali ile yaptığı konuşma muhabir tarafından kaydedildi.



Müfettişler: İşlem yapılmasına gerek yok



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, CHP Genel Merrkezi'nde siyasi değerlendirmeler yaptığı gerekçesiyle Vali Ali Serindağ hakkında inceleme başlattı. Görevlendirilen iki mülkiye müfettişi, düzenledikleri raporda, konuşmada bir suç unsuru bulunmadığı, bu nedenle vali hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.



Bakan emriyle soruşturma



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, kendisine verilen bu raporu yetersiz buldu ve Vali Serindağ hakkında soruşturma açılması talimatını verdi. Görevlendirilen iki müfettiş, Vali Serindağ'ın da savunmasını aldı.



"Amirleri hakkında tenkit edici söylemlerde bulunmak, siyasi değerlendirme yapmak, ildeki siyasi yapı ile ilgili olarak CHP Genel Sekreteri'ne bilgi vermek" suçlamasıyla Vali Ali Serindağ'ın disiplin cezasına çarptırılması öngörüldü.



Bakan'ın görevlendirdiği iki müfettiş, Vali'nin "kınama" cezasına çarptırılmasını önerdi. Bakan da müfettişlerin önerisini uygun buldu ve CHP Genel Merkezi'ne giden Vali Ali Serindağ'a valilik yolunu kapattı.



15 valinin yeri değiştiriliyor



İçişleri Bakanlığı, 15 valinin görev yerlerinin değiştirilmesini öngören kararname hazırladı. Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan kararnamede, Müsteşar Yardımcısı Zekeriya Şarbak, Teftiş Kurulu Başkanı Halil Yılmaz, Genel Sekreter Yılmaz Aslan ve Personel Genel Müdürü Yusuf Mayda'nın il valiliğine atanmaları öngörüldü.



Aralarında Samsun Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Mardin Valisi Mehmet Kılıçlar'ın da bulunduğu bazı valiler yer değiştirecek. AKP il örgütleri tarafından haklarında şikayet bulunan bazı valiler ise merkeze alınacak.

