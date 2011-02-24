-CHP'YE DÖNÜŞ İÇİN 55 KİŞİ BAŞVURDU ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantı yaklaşık 7 saat sürdü. Toplantıda, ülke gündemindeki konuların değerlendirildiği, seçim hazırlıkları ile ''Gençlik'' ve ''Seçmen profiline'' ilişkin sunumların yapıldığı belirtildi. Çeşitli nedenlerle daha önce partiden ihraç edilenlerin, affının görüşülmesinin daha sonraki toplantıya ertelendiği, partiye dönüş için ise 55 kişinin başvuruda bulunduğu öğrenildi. Bu arada PM'ye sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu'nda ''İnsan Hakları Faaliyet Raporu'' başlığı altında, insan hakları kapsamında yaşanan süreçlerin yakından takip edildiği belirtildi. Raporda, ''Hrant Dink'', ''KCK Davaları'' ve ''Cumartesi Anneleri'' gibi konu başlıkları yer alıyor. Hrant Dink ve KCK davaları ile ilgili olarak raporda, ''Partimiz bu davaları, temel insan haklarına bağlı bir çerçevede izlemekte ve bu konuda oluşan duyarlılıkları paylaşmaktadır. Hrant Dink ve KCK davalarının CHP tarafından izlenmesi, partimize yönelik olumsuzlayıcı bakışta soru işaretlerine yol açmış, ileride bu konuda atacağımız adımlar, bize yönelik bakışı değiştirecektir'' denildi. Raporda, ayrıca Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulmasının CHP'nin önde gelen projelerinden biri olduğu, projenin ülkenin her yerinde meydana gelmiş insan hakları ihlallerinin ortaya çıkarılması için dünya örneklerinden yararlanılarak Türkiye'ye uyarlanılacak kapsamlı bir çözüm formülü olduğu ifade edildi.