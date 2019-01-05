CHP'ye aday adaylığı başvurusu yaptılar, İyi Parti'den aday oldular

Denizli’de İyi Parti tarafından 5 ilçede belediye başkan adayı gösterilen 5 isimden ikisinin CHP’ye aday adaylığı başvurusu yaptığı ortaya çıktı. CHP'den yapılan açıklamada, aday gösterilen kişilerin İyi Parti'ye herhangi bir şekilde aday adaylık başvurusunda bulunmadıklarını söylediği kaydedildi.

CHP İl Başkanı Mahir Akbaba ile CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, İYİ Parti'nin açıkladığı isimlerden 2'sinin CHP'den aday adaylığı başvurusu bulunduğunu belirterek, bu kişilerin İyi Parti tarafından açıklanmasının ‘siyasi nezaketsizlik’ yarattığını, ittifaka zarar vereceğini ve kabul edilemeyeceğini söyledi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, bugün 99 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı. Denizli'nin Baklan ilçesinden Mehmet Yağcı, Beyağaç ilçesinden İsmet Şener, Çal ilçesinden Mehmet Öztürk, Çardak ilçesinden Erdil Cengiz ve Çameli ilçesinden Ender Yılmaz'ı, İYİ Parti'nin belediye başkan adayları olarak açıklandı.

İyi Parti'nin aday olarak Baklan ilçesinden Mehmet Yağcı ve Çardak ilçesinden Erdil Cengiz'i açıklaması, Denizli CHP İl Başkanlığı'nda krize neden oldu. CHP Denizli Milletvekili Arslan ve CHP İl Başkanı Akbaba, basın toplantısı düzenleyerek, İyi Parti'nin açıkladığı Yağcı ve Cengiz'in CHP'nin aday adayı olduğu belirtti.

"Bu tavır, Denizli'de ittifaka zarar verecektir ve kabul edilebilir değil”

CHP İl Başkanı Mahir Akbaba, İyi Parti'nin CHP aday adaylarını kendi adaylarıymış gibi açıklamasının siyasi nezaketsizlik olduğunu belirterek, "Bu tavır, Denizli'de ittifaka zarar verecektir ve kabul edilebilir bir durum da değildir. İttifakın ruhuna aykırı bir açıklamadır. Bugün öğle saatlerinde yerel basında ve ulusal basında, İYİ Partinin Denizli'deki 5 ilçede aday açıklaması ortaya çıkmıştır. Bu açıklanan adaylardan 2'si halihazırda CHP'ye resmi adaylık başvurusunda bulunmuş insanlar. Bu kişilerle yaptığımız görüşmelerde, kendilerinin bilgisi olmadığını ve İyi Parti'ye herhangi bir şekilde aday adaylık başvurusunda bulunmadıklarını belirtmişlerdir" dedi.

"Bu davranış siyasi etiği aşıyor"

CHP Denizli Milletvekili Arslan ise, yerel seçime doğru giderken görüşme aşamasında olan ittifak çalışmalarının çok farklı bir durumunu yaşadıklarını ifade ederek, "Gerek milletvekilleri olarak, gerek il örgütü olarak, gerekse ilçe örgütleri olarak haberimizin olmaması bizi şok etmiştir. Bu davranış siyasi etiği aşan bir davranıştır. İttifak görüşmeleri, genel merkez çerçevesinde devam ederken, bu görüşmeler aynı zamanda birçok bilgiler verilip, her yönüyle karşılıklı görüş alışverişi çerçevesinde yürütülmesi gerekirken, bu açıklamanın yapılmış olmasını uygun bulmadık. Bunun hoş olmadığını ve ittifaka zarar verecek bir davranış olduğunu da belirtmek istiyoruz. Biz ittifak çerçevesinde Denizli'de iyi bir sonuç almak istiyoruz. Amacımız, CHP olarak aday göstermek ötesinde göstereceğimiz adaylarla seçimi kazanmak. Bu tür davranışları bireysel olarak, kişisel olarak, tek taraflı olarak açıklanmış olması bizi üzmüştür" diye konuştu.