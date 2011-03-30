CHP'ye 776 kadın aday başvurdu

T24 - İzmirli kadınlardan oluşan ve siyasette kadın sayısının artırılmasını savunan ''Eldivenler Sepete, Kadınlar Siyasete'' hareketinin temsilcileri, CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil'i ziyaret etti.



Tamaylıgil, üç sepete yerleştirdikleri ve üzerinde sahiplerinin imzaları bulunan 800'den fazla plastik bulaşık eldivenini de yanlarında getiren hareketin temsilcilerini, genel merkezin girişinde karşıladı.



Hareketin Sözcüsü Bahriye Kalay Boduroğlu, ''Eldivenler Sepete, Kadınlar Siyasete'' hareketinin bir kadın hareketi değil, kadınların önderlik ettiği, erkeklerin ve gençlerin de tam destek verdiği bir oluşum olduğunu söyledi.



İzmir'in Atatürkçü ve cumhuriyetçi kadınlarının ülkenin içinde bulunduğu durumun farkında olduğunu ifade eden Boduroğlu, ''Bu durumda artık mutfakta kalamazdık. Eldivenlerimizi şimdilik çıkardık ve göreve hazırız'' dedi.



CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil de hareketin temsilcilerine ziyaretleri ve destekleri için teşekkür etti.



Türkiye'nin 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimlerinin ardından kadın dostu bir iktidara kavuşacağını belirten Tamaylıgil, ''Hep beraber Türkiye'nin kaderine el koyacağız. Bu destek ve kararlılığınızla Türkiye'nin kaderini hep beraber değiştireceğiz. Biz de sizlere Türkiye'nin iktidarı olacağımız sözünü veriyoruz'' diye konuştu.



CHP'nin kadınların siyasette etkin yer almasına büyük önem verdiğini de vurgulayan Tamaylıgil, ''CHP'ye 4 bin 121 aday adayı müracaatı olmuştur ve bunun 776'sı kadın aday adayıdır'' dedi. Partisinin ön seçim ve aday yoklaması yapma kararı aldığı illerin yüzde 90'ında da kadın aday adaylarının bu mücadelede içinde yer aldığını kaydeden Tamaylıgil, onlara 3 Nisan'da yapılacak ön seçimlerde başarılar diledi.



CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Zühal Samlı da kadınlara, ''İktidarımızın ayak seslerini, sizin topuk seslerinizde duyuyorum'' diyerek verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.





