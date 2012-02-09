-CHP TBMM Grubu: ''CHP'nin yaptığı kürsüyü, işgalden kurtarmaktır'' TBMM (A.A) - 08.02.2012 - CHP TBMM Grubu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptıkları eylemin, ''kürsü işgali değil, İçtüzük darbesiyle gasp edilmek istenen kürsüyü, işgalden kurtarma eylemi'' olduğunu öne sürdü. CHP TBMM Grubu, TBMM Genel Kurulunda, TBMM İçtüzük değişikliği teklifi görüşmeleri devam ederken yazılı açıklama yaptı. AK Parti'nin, muhalefetin sesini kısmak için, önce yeni medya düzenini oluşturduğu iddia edilen açıklamada, ''Bu yetmedi, Meclis TV yayınlarını kısıtladı, şimdi çok daha ileri giderek Meclis İçtüzüğü'nü değiştirmek istiyor. Kurtuluş Savaşı'nda bile müzakere yöntemini benimsemiş, müzakere ile savaş yönetmiş bu gazi Meclisi suskun meclis haline getirmeye çalışıyor'' denildi. Açıklamada, Meclis İçtüzüğü değişiklik teklifinin, iktidarının 10. yılında gündeme getirilmesinin tesadüf olmadığı, zamanlamanın çok ilginç olduğu belirtildi. Meclis İçtüzüğü değişikliğinin, ''post-modern diktatörlük heveslerinin bir sonucu'' olduğu ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''CHP, bu heveslerin önündeki engeldir. AKP'nin bu totaliter, millet iradesine aykırı ve ifade özgürlüğünü engelleyen tutumuna izin vermeyecektir. Yapılmak istenen değişiklik sadece muhalefetin sesini kesmekten ibaret değildir, asıl yapılmak istenen işçinin, esnafın, köylünün, emeklinin kısacası milletimizin sesini kesmektir. CHP milletin sesi olmaya devam edecektir ve bunu seslendireceği Meclis kürsüsünün iktidar tarafından işgal edilmesini engelleyecektir. CHP'nin yaptığı eylem; kürsü işgali değil, İçtüzük darbesiyle gasp edilmek istenen kürsüyü işgalden kurtarma eylemidir. Kürsü milletin kürsüsüdür ve öyle kalacaktır. Amacımız, Türk milletinin bu yüce çatı altında söz söyleme, Türk milleti için yasa yapma, iktidarı denetleme görevimizi layıkıyla ve hakkıyla yapma özgürlüğümüzü korumak, millet iradesine ve demokrasiye sahip çıkmaktır. Bu bizim milletimize karşı kutsal ödevimizdir. Bizim özgürlüğümüz; Türk milletinin özgürlüğüdür.''