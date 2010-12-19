-CHP'NİN YENİ YÖNETİMİ ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - CHP 15. Olağanüstü Kurultayı'nda, Parti Meclisi'nin (PM) 80 üyesi belirlendi. Gürsel Tekin, 762 oyla Bilim Yönetim ve Kültür Platformu için önerilen isimlerin dışındaki PM üyeleri arasında en az oyu alan isim oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı blok listede yer alan isimler ve aldıkları oylar şöyle: ''Yaşar Ağyüz (1101) Yakup Akkaya (1110), Engin Altay (1108), Ali Arslan (1107), Sencer Ayata (1184), Enver Aysever (1038), Süheyl Batum (1089), Gülsün Bilgehan (1099), Mehmet Volkan Canalioğlu (1106), Osman Coşkunoğlu (1106), Muhammet Çakmak (1105), İzzet Çetin (1092), Doğa Çiğdemoğlu (1109), Mesut Değer (1062), Turgut Dibek (1103), Zeki Durmaz (1107), Atila Emek (1104), Didem Engin (1095), Aykan Erdemir (1107), Haluk Eyidoğan (1110), Levent Eyipişiren (1107), İsa Gök (1067), Gökhan Günaydın (1108), Mehmet Zeki Gündüz (1100), Hurşit Güneş (1080), Emrehan Halıcı (1103), Turhan İçli (1110), Sena Kaleli (1107), Osman Kaptan (1104), Atilla Kart (1098), Ayten Kayalıoğlu (1109), Sema Kendirci (1102), Osman Korutürk (1107), Ali İhsan Köktürk (1102), Bülent Kuşoğlu (1104), Faruk Loğoğlu (1106), Aylin Nazlıaka (1100), Bertil Emrah Oder (1109), Ekrem Kerem Oktay (1097), Gülseren Onanç (1107), Melda Onur (1100), Umut Oran (1080), Oğuz Oyan (1104), Ensar Öğüt (1090), Veli Özdemir (1109), Ramazan Kerim Özkan (1106), İhsan Özkes (1109), Mehmet Ali Özpolat (1088), Faik Öztrak (1109), Ali Arif Özzeybek (1109), Hüseyin Pazarcı (1104), Zuhal Samlı (1098), Perihan Sarı (1108), Atila Sav (1098), Vahap Seçer (1105), Mehmet Ali Susam (1099), Bihlun Tamaylıgil (1110), Mahmut Tanal (1110), Sezgin Tanrıkulu (1030), Gürsel Tekin (762), Binnaz Toprak (1106), Erdoğan Toprak (1103), Faik Tunay (1105), Muhammet Rıza Yalçınkaya (1104), Hüseyin Yaşar (1101), İrfan Hüseyin Yıldız (1100), Ayşe Ataç Yılmaz (1102) ve Aladdin Yüksel (1071) Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu üyesi olarak PM'de yer alan 12 isim de şöyle: Ferit Mevlüt Aslanoğlu (866), Birgül Ayman Güler (832), Ercan Karakaş (824), Nihat Matkap (794), Ufuk Ataç (762), Nur Serter (736), Seyhan Erdoğdu (726), Deniz Pınar Atılgan (692), Sacid Yıldız (673), Önay Alpago (663), Ömer Kurtaş (655) ve Hülya Güven (654) Kurultayda 1242 kayıtlı delegeden 1160'ı oy kullandı. Geçerli oyların sayısı 1115 olarak ilan edilirken, 45 oy geçersiz sayıldı.