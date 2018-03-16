CHP'nin yeni parti tüzüğünde neler var? İşte son değişiklikler

CHP’nin, 9-10 Mart tarihinde Tüzük Kurultay’ı ile kabul edilen yeni tüzüğüne göre, CHP, cumhurbaşkanı adayını, ‘seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması ya da merkez yoklaması’ yöntemlerinden birini kullanarak belirleyecek. Yeni tüzüğe göre, ‘Genel Başkan adayı olabilmek için toplam delegede aranan yüzde 10 imza şartı yüzde 5'e düşürüldü.

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Yeni tüzükte 'Çarşaf liste' yöntemi korunurken PM üyeliğine adaylık için en az 10 kurultay delegesinin imzası ya da Genel Başkanın yazılı önerisi gerekecek.

Tüzük Kurultayı öncesi 48 milletvekili ortak bir açıklama yayınlayarak ‘demokratik tüzük, demokratik CHP, demokratik Türkiye’ çağrısında bulunmuştu.



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