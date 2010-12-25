CHP'nin yeni A Takımı belli oldu

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de 15. Olağanüstü Kurultay sonrası oluşan Parti Meclisi'ne (PM) göre, yeni MYK'yı belirledi. Bihlun Tamaylıgil yeni Genel Sekreter, Gürsel Tekin de teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan PM toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü.

Toplantıda, Kılıçdaroğlu'na "3 yeni genel başkan yardımcısı görevlendirmesi" için yetki verildiği bildirildi.

Toplantı sonrası parti genel merkezinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan PM üyesi Turgut Dibek, çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Aile sigortasının" çok yönlü olarak ele alındığı toplantıda, PM üyesi ve milletvekillerinin birlikte çalışacağı illerin de belirlendiğini anlatan Dibek, "Yeni yerler kura ile belirlendi, arkadaşlarımız çok kısa bir süre içinde kendi illerinde çalışacaklar" dedi.

Dibek, kendisinin Şanlıurfa'da görevlendirildiğini belirttiği açıklamasında, PM tarafından Kılıçdaroğlu'na 3 yeni genel başkan yardımcılığı görevlendirmesi için de yetki verildiğini bildirdi.

Ercan Karakaş ise PM'de "Aile sigortasının" geniş kapsamlı olarak değerlendirildiğini belirterek, "Eğer bu gerçekleşirse Türkiye'de tam anlamıyla sosyal devlet hayata geçecek" dedi. Karakaş, projelerinin son kuruşuna kadar kaynağının bulunduğunu da söyledi.

Karakaş, Kılıçdaroğlu'nun PM'nin bundan sonra daha sık toplanacağını da ifade ettiğini belirterek, kamuoyuna sunulacak bütün projelerin önce PM'de tartışılıp sonuçlandırılacağını ardından da kamuoyuna sunulacağını bildirdi.

Ekrem Oktay da Kılıçdaroğlu'na yeni genel başkan yardımcıları görevlendirmesi için yetki verildiğini anımsatarak, "Genel Başkanımız en kısa sürede MYK'yı açıklayacaktır" dedi.

PM öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, bilgi teknolojileri ve insan haklarıyla ilgili genel başkan yardımcılıkları ile sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve meslek kuruluşlarının sorumlu bulunduğu genel başkan yardımcılığını ikiye ayırmak istediğini bildirmişti.



İŞTE CHP'NİN A TAKIMI

-Örgütlenme ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin -İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş



-Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum



-Partinin Tanıtımı ve Basın ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak



-Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Canalioğlu



-İşçi Memur Sendikaları ve emekliler ve emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan yardımcısı İzzet Çetin



-İşveren Sendikaları Meslek Kuruluşları ve diğer sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran



-Dış İlişkiler ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk



-Kadın Örgütlenmesi ve Kadın Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülsüm Bilgehan



-Gençlik Örgütlenmesi ve Gençlik Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay



-Ekonomik ve Mali Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak



-Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel



-AR-GE; Bilim Yönetim ve Kültür Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sencer Ayata



-Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli



-Bilişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emrahan Halıcı



-İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu



-Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil

