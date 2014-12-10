CHP'nin yayın yasağı başvurusu reddedildi

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin, dört eski bakan Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar ve Muammer Güler hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu haberlerine, mahkemece konulan yayın yasağının kaldırılması istemiyle yaptıkları bireysel başvuruyu reddetti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Meclis Soruşturma Komisyonu haberlerine, mahkemece konulan yayın yasağının kaldırılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

Başvuruyu ele alan Anayasa Mahkemesi'nin, "başvurucuların dava açma ehliyeti bulunmadığından davayı reddettiği, dosyanın esasına girmediği" öğrenildi.