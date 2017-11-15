CHP’nin 'Vergi Cennetleri' hesaplarına ilişkin verdiği araştırma önergesi reddedildi

CHP’nin, TBMM Genel Kurulu’nda siyasi parti genel başkanları ile başbakan ve bakanların vergi cennetlerinde bulunması muhtemel servetlerinin ve bunların kaynaklarının araştırılarak tespit edilmesi ve alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla’ verdiği araştırma önergesi AKP oylarıyla reddedildi. CHP Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Vergi cennetinin açıklanmasını istiyoruz. Bunu ben söylemiyorum, 2006 yılında kurumlar vergisinde düzenleme yapıldığında Başbakan Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı olarak bu düzenlemenin altına imzasını koymuş ve 'Vergi cennetleri açıklansın' demiş" dedi.

CHP GRUBU ADINA ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Offshore, uzak kıyılar, yani uzak vergiler, yani vergiden kaçınma değil, açık ve net bir şekilde vergi kaçırma. Bunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden tüm Türkiye'nin çok net bilmesi gerekiyor. Vergi cennetinin açıklanmasını istiyoruz. Kim istiyor? Bunu ben söylemiyorum, 2006 yılında kurumlar vergisinde düzenleme yapıldığında Başbakan Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı olarak bu düzenlemenin altına imzasını koymuş ve "Vergi cennetleri açıklansın." demiş. 2004 yılında ve 2006 yıllarında bugün offshore hesaplarında adı geçen çocuklarının iki şirketinin kurulduğu tarihler sırasında yapmış bunu. Kendisinin de o dönem niyet ettiği şey, vergi cennetinde kurulan şirketlere gönderilen paradan yüzde 30 vergi alınması. Bu düzenlemenin hayata geçirilebilmesi için Bakanlar Kurulunun vergi cennetinden listelerinin açıklanmasını istiyoruz. Peki, bu açıklama o gün bugündür yapılmış mı? Hayır. Kaç yıldan beri yapılmamış? On bir yıldan beri yapılmamış.

Değerli arkadaşlar, o zamanın Ulaştırma Bakanı olan, şimdinin Başbakanı olan Sayın Binali Yıldırım'ın da altına imzasını attığı vergi cenneti ülkeleri neden açıklanmıyor? Bunu bilmek istiyoruz.

Biz, birincisi, vergi alabilmek için vergi cennetlerinin listesinin ilan edilmesini ve kimlerin burada parası olduğunun da açıklanmasını istiyoruz.

İkincisi ve daha önemlisi, tüm dünyada eş zamanlı yayınlanan Paradise Belgeleri'nde Başbakanımızın çocuklarının ismi geçiyor. Bu kimseyi rahatsız etmiyor mu arkadaşlar? Sayın Başbakanı rahatsız etmiş, "Bununla ilgili ne varsa açığa çıksın. Kim, benim oğlum olur, yeğenim olur, dayısı olur, hatta başka siyasi partilerin mensupları da varsa onlar da açığa çıksın." demiş.

Peki, Cumhuriyet Halk Partisinin verdiği, Başbakanımızın ve çocuklarının da bundan yararlanacağı bu araştırma önergesi neden reddediliyor, nesine karşısınız? Tüm dünyada aklanması ve itibar sahibi olması için bunu daha fazla gizlemeye gerek var mıdır? Biz sadece gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz. Gerçeğin ortaya çıkmasını isteyen İngiltere, Almanya, Hindistan vergi kaçıran varlıkların peşine düştüler, soruşturma başlatacaklarını duyurdular. Arkadaşlar, ne eksiğimiz var?

Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanının çocuklarının offshore hesaplarında vergi kaçırmakla ilgili -"kaçınmakla ilgili" demiyorum- adı geçiyorsa şöyle bir şey deyip de biz bundan kendimizi kurtarabilir miyiz? "Ya, bu bir yasal düzenlemedir, böyle bir yasal düzenlemede… E, benim çocuklarım da ticaret yapıyorlar, bu yasal düzenleme adı altında vergilerini Türkiye'de değil de vergi oranı düşük başka ülkelerde değerlendiriyorlar, orada ticaretlerini yapıyorlar."

Peki, bizim halkımızdan ne istiyorsunuz? Sabahleyin musluklarını açıp da 5 çeşit vergi ödemeye başlayan, çoluğunu çocuğunu okutmaya çalışan vatandaşımızın cebinden aldığınız yüzde 30 dolaysız, yüzde 70 dolaylı vergiyle, milyarlarca lirayla Türkiye'yi yönetmeye çalışıyorsunuz da, bu bir tek fakir guraba için mi geçerlidir, gerçekten, bir tek ülkenin sesini çıkartamayan insanları için mi geçerlidir; Başbakan için değil midir, Başbakanın çocukları için değil midir, Türkiye'nin bir avuç insanı için değil midir? Vergi cennetinde parayı kaçıran güçlüler için siz onlara koltuk değneği oluyorsunuz da bu ülkenin gariban insanlarına sırt mı çeviriyorsunuz? Gelin, hem Başbakanınızı hem çocuklarını hem de Türkiye'nin itibarını koruyun.