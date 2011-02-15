CHP'nin Van ziyareti partiyi böldü!

T24 - CHP'nin bu hafta sonu Van'a yapacağı 2 günlük ziyaretin içeriği, parti yönetimini ikiye böldü.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcısı Gürsel Tekin, ziyaretin diğer il ziyaretlerinden farksız olduğunu vurguladı. Ama CHP'li Güneş ve Tanrıkulu'na göre ziyarette "adı konulmadan" açılım yapılacak.



2 gün sürecek Van ziyaretinde esnaf ve vatandaşa kulak vermeyi planlayan CHP yönetimi, bir de "arama konferansı" düzenleyecek.



Grup çalışması niteliğindeki bu toplantıya akademisyenler ve çok sayıda sivil toplum örgüt temsilcisi katılacak.



HP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş'e göre, "PKK çizgisi dışında tüm görüşlerin yer alacağı toplantı" Kürt açılımı niteliğinde.





CHP'li bir diğer başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da, ana muhalefet partisinin seçime aylar kala 2 gün boyunca Kürt sorununu konuşacak olmasının, parti öncelikleri konusunda önemli bir gösterge olduğuna dikkat çekti.



Ama CHP'nin iki numarası Gürsel Tekin "tek mesele Kürt sorunu değil. Yoksulluk işsizlik gibi konular da konuşulacak" dedi.



