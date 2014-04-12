CHP’nin Üsküdar adayı Özkes: Vurulduk ey halkım, unutma bizi

CHP İstanbul Milletvekili ve Üsküdar Belediye Başkan Adayı İhsan Özkes, dün gece Twitter hesabından yerel seçimlerin iptali için YSK'ya yaptıkları itirazın reddedildiğini duyurdu.

Karara, “Vurulduk Ey Halkım, Unutma Bizi!” sözleriyle tepki gösteren Özkes şu mesajları yazdı:

“YSK’nın Üsküdar seçimleri için yaptığımız itirazı reddettiğine dair bilgiler aldım. Pazartesi veya Salı günü tebligat yapılacakmış. YSK, Yandaş Seçim Kurulu olmamalıdır. Vurulduk Ey Halkım, Unutma Bizi!” Özkes, seçimlerde şaibeler, yolsuzluklar ve kanunsuzluklar yapıldığı iddiasıyla çarşamba günü Üsküdar’daki seçimlerin yenilenmesi veya sandıkların tekrar sayılması için YSK’ya itirazda bulunmuştu.

30 Mart’ta yapılan seçimlerde, AK Partili Hilmi Türkmen, 157 bin 477 oy alırken, CHP ’li İhsan Özkes 149 bin 187 oy almıştı.