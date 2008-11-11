CHP'nin türban açılımı

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, üniversitelerde türbanın serbest olmasını savundu. Hürriyet gazetesi yazarlarından Ahmet Hakan'a konuşan Tekin, "Ben CHP İstanbul İl Başkanı olarak üniversitelerde türbanın özgür olmasını istiyorum" dedi.



Bir süre önce bir yazısında Gürsel Tekin'e dikkat edilmesi gerektiğini belirten yazar Hakan, bugün yine Tekin'in farklılığından bahsetti. Hakan, şunları yazdı:

"Daha önce demiştim ki, 'Gürsel Tekin alışılmış CHP’lilere benzemez... Örgütçüdür... Seçkinci değildir... Halkın diliyle konuşur... Hacı amcalarla iletişimi gayet iyidir... Fakir fukaraya yakındır... Takipçidir... Varoşlara alışkındır... Laiklik geriliminden ziyade yolsuzluk meseleleriyle ilgilidir... İddialıdır..'



Şimdi lütfen fotoğrafa iyi bakın...

Önceki gün akşam saatlerinde İstanbul Eyüp’te çekilen bu fotoğraf, Baykal açısından önemli ise de, asıl olarak "Gürsel Tekin farkı"nı yansıtmaktadır...

Olay şu: Bir grup türbanlı kadının yanı sıra çarşaflı bir kadın da CHP saflarına geçmiş... Baykal da, çarşaflı kadına CHP rozeti takıyor...

Ne güzel değil mi?



Durun, durun... "Bu bir istismardır, seçim öncesi türbanlıları kafalama taktiğidir" falan deyip geçmeyin...

Çünkü Gürsel Tekin, bu işin altını da dolduruyor...

Bundan iki hafta önce bana, "Ben CHP İstanbul İl Başkanı olarak üniversitelerde türbanın özgür olmasını istiyorum" demişti...

Ben de "Böyle bana özel konuşmak olmaz... Bunun yazılmasına razı mısın?" diye sormuştum...

Yanıtı çok açıktı: "Evet, yazabilirsin."