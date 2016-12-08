CHP’nin Tunceli yönetimi istifa etti

CHP Tunceli İl Yönetim Kurulu'nun asil ve yedek üyeleri, İl Başkanı Ali Rıza Güder'in kurulun çalışmaları önünde engel olduğunu gerekçe göstererek görevlerinden istifa etti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, CHP Tunceli İl Başkanlığı'nın 24 asil ve yedek üyeleri, yaptıkları yazılı bir açıklama ile görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

CHP yönetiminin yaptığı yazılı açıklamada, "Bizler Tunceli İl Yönetim Kurulu yedek ve asil üyeleri olarak partimizin Tunceli İl Başkanı'nın, yönetim kurulumuzun çalışma azim ve isteğinin önünde engel olması, ilimizin onuru ve gururu Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakışır bir çalışmanın önünü açmak ve partimizi iktidar yapmak için il yönetim kurulu asil ve yedek üyeliklerinden istifa etmiş bulunmaktayız" denildi.